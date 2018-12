Guinée : ouverture d’enquêtes sur les accidents meurtriers à Mamou

Le gouvernement guinéen, dans un communiqué parvenu vendredi à APA, annonce avoir ouvert des enquêtes suite aux deux accidents de circulation survenus mercredi et jeudi à l’intérieur du pays faisant au total 24 morts.« Le Gouvernement porte à la connaissance de l’opinion publique l’ouverture d’une enquête rigoureuse et diligente pour élucider sérieusement les circonstances et les causes de ces deux drames », peut-on lire dans le document.

L’exécutif guinéen indique, par ailleurs, avoir instruit les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer une prise en charge médicale diligente des blessés.

Le gouvernement a profité de cette même occasion pour informer de la mise en œuvre de mesures dans le cadre de la sécurité routière en vue de juguler la multiplication des accidents routiers et leurs nombreuses et graves conséquences sur la vie et l’intégrité des usagers de la route.

Il s’agit, entre autres, de la création imminente d’une agence nationale de la sécurité routière, la finalisation du Plan National de Sécurité Routière (PNSR), l’institution du contrôle technique des véhicules, la sécurisation des permis de conduire et autres titres de transports, le développement de la signalisation verticale et horizontale et autres panneaux et feux de signalisation…