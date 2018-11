Guinée : remise du drapeau national à l’équipe Dame-senior de Handball

Le ministre guinéen des Sports et de la Culture a procédé, mardi, à la remise officielle du drapeau national à l’équipe nationale de handball Dame-senior qui doit participer à la coupe d’Afrique de leur catégorie en République du Congo. Elle jouera son premier match le 02 décembre 2018 contre l’équipe angolaise.Dans son discours de circonstance, le ministre Bantama Sow a lancé à l’équipe : « Vous allez au Congo, vous êtes comme des soldats qu’on envoie à Kidal. Vous allez pour défendre la patrie. Donc, c’est la victoire. Aujourd’hui, le handball guinéen a atteint, vraiment, un niveau encourageant. Tout le peuple sera avec vous ».

L’équipe de Clément Petit se trouvant dans la poule A va affronter la République du Congo (pays organisateurs), l’Angola et le Maroc.

La capitaine de l’équipe promet que tout sera fait pour hisser le tricolore guinéen au sommet. « On va tout faire pour être dans les trois premiers afin de participer au mondial 2019 au Japon. Aujourd’hui, on est au top, parce qu’on a eu de bonnes installations. On a déjà eu pas mal de stage en France et en Espagne », a déclaré Djenaba.