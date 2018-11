Guinée : six mois de prison avec sursis pour des enseignants grévistes

Le tribunal de première instance de Kaloum a condamné, lundi, six enseignants à six mois de prison avec sursis pour attroupement illégal.Il s’agit des enseignants Joseph Yenne Traoré, Idrissa Sylla, M’Bany Kany Sangaré, Sékou Condé, Daouda Keita et Joseph Bangoura qui ont été arrêté la semaine dernière à Kaloum lors d’un sit-in du SLECG devant le ministère de l’Education.

Interpelé par la presse à la sortie de la salle d’audience, le secrétaire général du LECG, Aboubacar Soumah s’est dit satisfait du verdict, estimant que « le droit a été dit ».

« Nous sommes satisfaits de la libération de nos camarades. C’est un premier motif de satisfaction quand bien même ils ont été arrêtés illégalement. Donc nous acceptons ces condamnations, mais nous allons continuer le combat pour que notre revendication soit satisfaite », a déclaré M. Soumah.

Cependant, il a déploré les arrestations d’enseignants, affirmant : « Nos camarades ne méritent pas d’être arrêtés car, ils n’ont fait aucune violence. Si on nous réprime, nous ne ferons que dénoncer davantage ».