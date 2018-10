Guinée : un ex-ministre de Condé lance son parti politique

Me Abdoul Kabèlè Camara, ex-ministre de la Sécurité du régime d’Alpha condé (limogé il ya quatre mois), a lancé mercredi à Conakry, son parti politique dénommé le Rassemblement guinéen pour le développement (RGD), promettant ainsi de sortir le pays de la mal gouvernance.« Il est grand temps de rompre avec le cycle infernal de la mal gouvernance et des crises institutionnelles qui mettent en péril l’avenir de la jeune démocratie guinéenne », a indiqué Me Abdoul Kabèlè.

Parlant de son positionnement sur l’échiquier politique, l’ex ministre de la Sécurité a déclaré : « Je ne me positionne ni par rapport à l’un ni par rapport à l’autre ».