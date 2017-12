Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, a lancĂ© dimanche « un message d’alerte, une alerte rouge » sur les dangers qui menacent le monde en 2018, en appelant « à l’unité » lors de voeux pour la nouvelle annĂ©e.

« Lorsque je suis entré en fonctions, il y a un an, j’ai lancé un appel pour faire de 2017 une année de paix. C’est malheureusement – et radicalement – l’inverse qui s’est produit », déplore-t-il dans un communiqué.

« Les conflits se sont envenimĂ©s et de nouveaux dangers sont apparus. Partout dans le monde, les craintes suscitĂ©es par les armes nuclĂ©aires n’ont jamais Ă©tĂ© aussi fortes depuis la fin de la guerre froide », souligne le patron de l’ONU, en allusion Ă la crise avec la CorĂ©e du Nord.

« Les changements climatiques sont plus rapides que nous » et « les inĂ©galitĂ©s sont toujours plus fortes », avec « des violations graves des droits de l’Homme », poursuit l’ex-Premier ministre portugais en regrettant la progression du nationalisme et de la xĂ©nophobie.

« Les problèmes deviennent planétaires alors que les personnes se replient sur elles-mêmes », note-t-il également.

« Nous pouvons résoudre les conflits, surmonter la haine et protéger nos valeurs communes. Mais nous devons être unis pour y parvenir », estime-t-il. « L’unité est la voie à suivre: notre avenir en dépend », insiste enfin Antonio Guterres, en appelant les dirigeants du monde à « reconstruire la confiance en réunissant les peuples autour d’objectifs communs ».