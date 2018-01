Gymnastique: lourde peine pour Larry Nassar Ã  l’issue d’un procÃ¨s hors-norme

L’ex-mĂ©decin sportif Larry Nassar, accusĂ© de multiples abus sexuels des jeunes gymnastes, finira ses jours en prison après avoir Ă©tĂ© condamnĂ© Ă une lourde peine dans un procès historique oĂą les victimes, championnes comme anonymes, ont livrĂ© des tĂ©moignages poignants de leur vie brisĂ©e.

« Je viens de signer votre arrĂŞt de mort », a lancĂ© la juge Rosemarie Aquilina en prononçant une peine allant de 40 Ă 175 annĂ©es de prison pour sept chefs d’inculpation. Cette sentence s’ajoute Ă une condamnation Ă 60 ans de rĂ©clusion pour pĂ©dopornographie, un autre volet de l’affaire qui a secouĂ© le monde de la gymnastique amĂ©ricaine.

« Vous ne mĂ©ritez pas de sortir un jour de prison », a expliquĂ© la juge, estimant que « partout ou vous irez, les plus vulnĂ©rables seront dĂ©truits ». Elle a plusieurs fois remerciĂ© les « survivantes » qui se sont succĂ©dĂ© pour tĂ©moigner lors de ce procès hors-norme tenu Ă Lansing (Michigan, nord) et dont les derniers instants ont Ă©tĂ© diffusĂ©s en direct sur les chaĂ®nes d’information. La salle, comble, a applaudi quand elle a quittĂ© le prĂ©toire.

Au total, le tribunal a reçu près de 160 tĂ©moignages de victimes dont certaines, parmi les plus connues de la discipline, ont rĂ©vĂ©lĂ© avec Ă©motion leur calvaire et la difficultĂ© pour se reconstruire. Dans le sillage de l’affaire Weinstein, elles ont racontĂ© les agissements d’un prĂ©dateur sexuel cachĂ© derrière l’image d’un ostĂ©opathe bienveillant avec les athlètes.

« Il a volé à ses victimes leur innocence, il a menti sur son attitude et il a abusé les parents, la communauté et le monde entier de leur confiance dans les médecins », a déclaré la procureure Angela Povilaitis dans ses réquisitions.

Dans une courte dĂ©claration, Larry Nassar s’est tournĂ© vers ses victimes pour s’excuser de « la douleur, le traumatisme et la destruction Ă©motionnelle » qu’il leur avait fait subir.

Le mĂ©decin, considĂ©rĂ© comme un « faiseur de miracles », a pourtant agi en toute impunitĂ© pendant deux dĂ©cennies, alors que l’AmĂ©rique dominait la gymnastique mondiale, jusqu’aux premières rĂ©vĂ©lations en 2016.

L’affaire a fait tomber plusieurs tĂŞtes au sein de la FĂ©dĂ©ration amĂ©ricaine de gymnastique, USA Gymnastics, accusĂ© d’avoir tardĂ© Ă dĂ©noncer les agissements de son coordinateur mĂ©dical. Le comitĂ© national olympique (Usoc), oĂą Nassar a officiĂ© pendant quatre JO, va lancer une enquĂŞte indĂ©pendante pour « dĂ©terminer comment des abus d’une telle ampleur n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s pendant aussi longtemps ».

L’instance dirigeante du sport universitaire, la NCAA, a aussi ouvert une enquĂŞte sur la conduite de Larry Nassar au sein de l’Ă©quipe mĂ©dicale de l’UniversitĂ© du Michigan (MSU), alors que plusieurs plaintes n’ont pas eu de suites.

A l’audience, Taylor Livingston, une gymnaste, a racontĂ© son « combat quotidien » contre le sentiment de culpabilitĂ© de n’avoir pas rĂ©vĂ©lĂ© les abus Ă son père, dĂ©cĂ©dĂ© l’an dernier.

– ‘En enfer’ –

« A ta mort, tu iras en enfer », a-t-elle lancĂ© Ă l’accusĂ©. « Mais avant, tu passeras devant mon père, qui sait maintenant ce que tu as fait… Et lĂ , tu vas souffrir ».

Une autre, Amy Labadie, a afirmé avoir « perdu toute joie de vivre ».

Les plus grands noms de la gymnastique amĂ©ricaine contemporaine ont Ă©galement racontĂ© avoir subi, sans protester, les attouchements de l’ostĂ©opathe lors de massages.

Le Dr Nassar a « profitĂ© de nos passions et de nos rĂŞves », a lancĂ© Aly Raisman, championne olympique aux Jeux de Londres et de Rio, aujourd’hui âgĂ©e de 23 ans. Ses coĂ©quipières, Jordyn Wieber, Simone Biles, Gabby Douglas et McKayla Maroney, ont toutes rĂ©vĂ©lĂ© avoir Ă©tĂ© ses victimes.

« Tu m’as manipulĂ©e pour que je crois que tu Ă©tais gentil et que tu m’aidais pendant que tu m’agressais sexuellement, encore et encore et encore, pour ton seul plaisir sexuel tordu », a aussi dit au mĂ©decin Jamie Dantzscher, mĂ©daillĂ©e aux Jeux de Sydney.

Rachael Denhollander, la première Ă avoir accusĂ© publiquement son agresseur et Ă l’avoir dĂ©noncĂ© Ă la police, a Ă©tĂ© la dernière Ă s’exprimer mercredi. Elle a racontĂ© avoir subi « une agresssion sexuelle Ă©hontĂ©e » Ă l’âge de 15 ans, alors que sa mère Ă©tait dans la pièce. « Je me suis persuadĂ©e que c’Ă©tait normal parce que j’avais cobnfiance dans les adultes autour de moi », a-t-elle expliquĂ©.

Larry Nassar avait dit craindre pour sa santĂ© mentale s’il Ă©tait forcĂ© d’Ă©couter tous ces tĂ©moignages. La juge Aquilina avait rĂ©pliquĂ©, d’un ton indignĂ©: « Passer quatre ou cinq jours Ă les Ă©couter n’est rien du tout par rapport aux heures de plaisir que vous avez pris Ă leurs dĂ©pens, en dĂ©truisant leur vie ».