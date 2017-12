Les championnes du monde françaises de handball en bref:

GARDIENNES DE BUT

Amandine Leynaud (Vardar Skopje/MCD, 31 ans, 212 sĂ©lections): Ses rĂ©flexes, son sens de l’anticipation, son sens froid dans le « money time » et son expĂ©rience (elle a commencĂ© en Ă©quipe de France Ă 19 ans) font de « Doudou » l’une des meilleures gardiennes du monde. Elle a Ă©tĂ© plusieurs fois dĂ©cisive, notamment en demi-finale contre la Suède et en finale contre la Norvège.

ClĂ©opâtre Darleux (28 ans, 150 sĂ©lections, Brest): RappelĂ©e en sĂ©lection après l’annonce de la grossesse de Laura Glauser, elle a fait de bons passages au premier tour. Moins utilisĂ©e par la suite, elle a arrĂŞtĂ© un penalty en finale dans un moment crucial.

ARRIERES GAUCHE

Allison Pineau (28 ans, 246 sĂ©lections, Brest): après son opĂ©ration de la cheville en juillet, personne ne l’attendait dans la liste d’Olivier Krumbholz. Avec son goĂ»t du dĂ©fi et de la compĂ©tition, la meilleure joueuse française de la dĂ©cennie est montĂ©e en puissance match après match jusqu’Ă ĂŞtre dĂ©cisive le dernier week-end avec 4 buts en demie et 4 autres en finale. Un pari magnifiquement tenu.

Gnonsiane Niombla (27 ans, 88 sĂ©lections, Bucarest/ROM): en difficultĂ© en club, cette arrière aux jambes de feu, d’une grande Ă©lĂ©gance gestuelle, n’abordait pas le tournoi dans les meilleures conditions. Elle n’a pas Ă©tĂ© beaucoup utilisĂ©e.

Orlane Kanor (20 ans, 12 sĂ©lections, Metz): si elle manque bien sĂ»r d’expĂ©rience, la toute jeune arrière a pu faire admirer sa dĂ©tente. Elle a montrĂ© un culot monstre en finale en marquant deux buts dĂ©cisifs dans les dernières minutes.

Kalidiatou Niakaté (22 ans, 18 sélections, Nantes): une autre jeune joueuse, elle a montré son grand potentiel physique.

ARRIERES DROITE

Alexandra Lacrabère (30 ans, 211 sĂ©lections, Vardar Skopje/MCD): La Paloise est plus que jamais une pièce indispensable du dispositif d’Olivier Krumbholz. Tout en puissance, elle a encore jouĂ© un rĂ´le majeur avec son bras gauche et son sens du combat. C’est elle qui a inscrit le but de la dĂ©livrance en finale.

Camille Ayglon-Saurina (32 ans, 247 sĂ©lections, Bucarest/ROU): en Ă©quipe de France depuis 2007, avec une interruption en 2013 pour donner naissance Ă un garçon, elle est la deuxième plus capĂ©e après Siraba DembĂ©lĂ©. CentrĂ©e depuis quelques campagnes sur les tâches dĂ©fensives, elle a Ă©tĂ© prĂ©cieuse dans ce rĂ´le, mais elle n’a pas hĂ©sitĂ© Ă prendre sa chance aussi en attaque.

DEMI-CENTRE

Estelle Nze-Minko (26 ans, 80 sĂ©lections, Siofok/HUN): demi-centre dynamique au jeu très complet, elle avait fait un grand Euro l’an passĂ©. Elle a Ă©tĂ© un peu moins en vue pendant la première partie du Mondial, mais s’est complètement retrouvĂ©e en finale.

Grâce Zaadi (24 ans, 88 sĂ©lections, Metz): c’est la rĂ©vĂ©lation du tournoi. Elle a montrĂ© sa vista dans la gestion du jeu, prenant souvent l’initiative au tir. Meilleure qu’avant en dĂ©fense, elle pourrait devenir un Ă©lĂ©ment-clef des Bleues.

AILIERES GAUCHE

Siraba DembĂ©lĂ© (31 ans, 256 sĂ©lections, Rostov/RUS): joueuse la plus capĂ©e de l’Ă©quipe, elle en est aussi la capitaine. Rapide et efficace au tir, elle a remportĂ© en Allemagne sa septième mĂ©daille internationale.

Manon Houette (25 ans, 70 sĂ©lections, Metz): en progrès constant, elle prend un place de plus en plus grande grâce Ă ses qualitĂ©s physiques et Ă sa prĂ©cision au tir. L’une des plus jeunes du groupe, elle devrait s’y installer pour longtemps. Excellent en finale (4 buts).

AILIERES DROITE

Blandine Dancette (28 ans, 101 sĂ©lections): son retour en Ă©quipe de France après une blessure a fait du bien Ă un poste de gauchère considĂ©rĂ© comme le talon d’Achille du groupe lors des dernières campagnes.

Laura Flippes (23 ans, 34 sĂ©lections, Metz): l’une des moins capĂ©es du groupe, elle a donnĂ© satisfaction dans un rĂ´le modeste.

PIVOTS

BĂ©atrice Edwige (28 ans, 72 sĂ©lections, Metz): cette joueuse au physique d’heptathlonienne (1,82 m) a consolidĂ© sa place comme pivot de la dĂ©fense. Elle a Ă©tĂ© prĂ©cieuse dans les moments chauds.

Laurisa Landre (32 ans, 48 sélections, 81 sélections): arrivée en sélection sur le tard, la Guadeloupénne a fait peser une menace offensive constante et a marqué beaucoup de buts. Son entente avec sa coéquipière à Metz Grâce Zaadi a été excellente.

Astrid N’Gouan (26 ans, 15 sĂ©lections, Brest): elle a Ă©tĂ© rappelĂ© par prĂ©caution pour deux matchs Ă cause d’une lĂ©gère blessure de Landre, mais elle n’a pas jouĂ©.