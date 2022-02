Happy soldes dans les agences Afrijet !

Du vendredi 25 au dimanche 27 février 2022, la compagnie aérienne gabonaise Afrijet lance trois jours de promotion sur son réseau domestique et régional, en proposant des prix attractifs et uniques pour des jours de voyage compris entre le 15 mars et le 15 mai 2022. Comptez 69 500 FCFA TTC seulement pour un vol entre Libreville, Franceville et Port-Gentil.

Quant aux vols sur le réseau régional (Cameroun, Bénin, Sao Tomé-et-Principe, République du Congo et Guinée équatoriale), le prix d’un aller simple s’élève à 79 500 FCFA TTC. Télécharger notre nouvelle application mobile Afrijet sur le Google Play pour bénéficier de tarifs encore plus attractifs et beaucoup plus accessibles !