Harare rÃ©duit les droits d’accise sur les carburants

Le gouvernement du Zimbabwe a rĂ©duit les droits d’accise sur les carburants dans le but de rĂ©duire les coĂ»ts de production et d’altĂ©rer le coĂ»t de la vie, a annoncĂ© lundi le ministère des Finances.Le SecrĂ©taire aux finances et au dĂ©veloppement Ă©conomique, Willard Manungo, a dĂ©clarĂ© que le droit d’accise sur l’essence serait rĂ©duit de 0,065 dollar amĂ©ricain par litre Ă compter de ce mardi, tandis que celui sur le diesel serait rĂ©duit de 0,07 dollar par litre.

Cette réduction « accise aura pour effet de réduire les prix du carburant », a déclaré Manungo dans un communiqué publié lundi soir.

Les prix du carburant au Zimbabwe sont parmi les plus Ă©levĂ©s de la rĂ©gion de l’Afrique australe, un litre d’essence et de diesel coĂ»tant en moyenne 1,40 dollar.

Les prix Ă©levĂ©s du carburant sont souvent citĂ©s comme un facteur important de l’inflation, qui s’est situĂ©e Ă 3,46% en dĂ©cembre.

Manungo a dĂ©clarĂ© que le gouvernement s’attend Ă ce que cette rĂ©duction des droits d’accise sur les carburants altère les pressions inflationnistes dans l’Ă©conomie.

Une famille zimbabwĂ©enne moyenne (six personnes) a actuellement besoin d’environ 600 dollars amĂ©ricains pour survivre chaque mois, selon les chiffres officiels.

Â