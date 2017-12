Hausse de plus de 129.000 du nombre de passagers enregistrÃ©s Ã  l’aÃ©roport de Dakar Ã  fin octobre 2017

Le nombre de passagers enregistrĂ© Ă l’aĂ©roport international LĂ©opold SĂ©dar Senghor (LSS) de Dakar a connu une augmentation de 129.375 durant les dix premiers mois de l’annĂ©e 2017 comparĂ© Ă la mĂŞme pĂ©riode de l’annĂ©e 2016, selon les donnĂ©es Ă©tablies par l’Agence pour la sĂ©curitĂ© de la navigation aĂ©rienne en Afrique et Ă Madagascar (ASECNA).Le cumul des passagers enregistrĂ© durant cette pĂ©riode s’est Ă©tabli Ă 1.660.383 contre 1.531.008 durant les neuf premiers mois de 2016, soit une progression de 8,5%. Cette progression est due essentiellement aux passagers en transit dont le nombre a fortement progressĂ© de 21,7%, s’Ă©tablissant Ă 119.720 contre 98.351 Ă fin octobre 2016. Les passagers au dĂ©part et ceux Ă l’arrivĂ©e ont Ă©galement contribuĂ© Ă cette augmentation avec respectivement des progressions de 8,3% Ă 805.599 et 6,7% Ă 735.064. Â

Quant au fret enregistrĂ©, il est en baisse de 3,9%, passant de 29.260 tonnes en 2016 Ă 28.124 tonnes durant les dix premiers mois de 2017.Â

Concernant le mouvement des aĂ©ronefs, il est en hausse de 1,6% avec 24.852 avions ayant touchĂ© le tarmac de l’aĂ©roport LSS contre 24.461 Ă fin octobre 2016.