Hausse du droit de transit du pétrole tchadien au Cameroun (officiel)

Le droit de transit du pétrole tchadien via le Cameroun, a été porté de 1,30 à 1,32106 dollar par baril, aux termes d’un communiqué du Comité de pilotage et de suivi des pipelines (CPSP) reçu mardi à APA.Ledit taux actualisé, précise le document, est appliqué sur les quantités de pétrole brut enlevées au terminal de Komé-Kribi depuis le 1er octobre, et ce jusqu’au 30 septembre 2023, date de sa prochaine actualisation.

Mis en service le 24 juillet 2003, l’oléoduc Tchad-Cameroun part des champs pétroliers de Doba et, après avoir couvert une distance de 1080 kilomètres, dont environ 900 au Cameroun, aboutit au golfe de Guinée (Sud).

Selon les données officielles, entre janvier et octobre 2018, ledit pipeline a généré des droits de transit de l’ordre de 24 milliards FCFA, en hausse par rapport aux 22,94 milliards FCFA enregistrés à la même période en 2017, pour un volume cumulé de 33,90 millions de barils contre 30,05 millions de barils un an auparavant.