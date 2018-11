Henri Konan Bédié en vedette à la Une des journaux ivoiriens

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-parti unique) Henri Konan Bédié est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire national, au lendemain de la parution d’une interview exclusive qu’il a accordée au quotidien Le Nouveau Réveil, dans laquelle, il parle de ses relations actuelles avec le chef de l’Etat Alassane Ouattara et fait un tour d’horizon sur la situation sociopolitique du pays.Après le divorce d’avec le RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Bédié règle ses comptes à Ouattara et Adjoumani, affiche LG Infos à côté de Notre Voie qui renchérit Bédié confirme sa « rupture avec Ouattara » après des relations tumultueuses entre le PDCI et le RHDP.

Ce qui fait dire à Soir Info que Bédié brise les espoirs de Ouattara et se déchaîne ensuite contre Duncan, Ahoussou et Diby avant de se prononcer sur le déjeuner entre son épouse et Dominique Ouattara.

Bédié prend la tête d’une nouvelle coalition, le RHDP déjà aux abois, titre pour sa part Le Nouveau Courrier, là où Le Patriote annonce un Bédié tout « seul » après son interview « incendiaire » dans Le Nouveau Réveil.

Le président du PDCI a-t-il à jamais tourné le dos au RHDP ?, s’interroge ensuite ce journal proche du pouvoir.

« Les chiens aboient, la caravane passe », a répondu M. Bédié en direction de ses alliés d’hier, rapporte Le Quotidien d’Abidjan.

D’ailleurs, poursuit l’ex-président dans les colonnes de Le Temps « j’opposerai une fin de non recevoir » à la pétition qui circule pour le retour du PDCI au RHDP.

« La balle est dans le camp du RDR (Rassemblement des républicains) » s’agissant de la polémique autour de ma candidature, clarifie ensuite M. Bédié en couverture de L’Inter.

RHDP/ Bédié-Ouattara : la paix des braves « encore possible », conclut pour sa part Le Jour Plus.