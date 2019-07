Hépatites : le Cameroun parmi les 17 pays les plus touchés

Le mauvais diagnostic, la désuétude du matériel de dépistage et les couts élevés de la prise en charge sont la cause de cette contre-performance.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (Oms), la Cameroun fait partie des 17 pays la planète les plus touchés par les hépatites virales.

Le taux de prévalence atteint en effet 12% pour l’hépatite B et 13% pour l’hépatite C.

En cause, le mauvais diagnostique de l’infection dans les hôpitaux du pays et des outils largement dépassés. L’on pointe également les couts élevés de prise en charge des patients. Après avoir effectué la première phase du test, les patients n’ont pas assez de moyens pour la seconde phase, ici, le bilan thérapeutique dont le cout est compris entre 200 000 et 300 000 Fcfa

Contrairement à d’autres maladie à l’instar de la tuberculose ou du Vih Sida, la prise en charge des hépatites n’est pas gratuite. Il faut dépenser entre 20 000 et plus de 100 000 Fcfa.