Hicham El Guerrouj et Christine Arron, parrains du 7ème marathon du Gabon

L’ancien champion olympique du 1500 m et du 5000 m, le Marocain Hicham El Guerrouj et la Française, ancienne championne du monde du 4×100, Christine Arron parraineront la 7ème édition du Marathon du Gabon prévue du 30 novembre au 1er décembre 2019 à Libreville, ont annoncé vendredi, les organisateurs.Ils ont souligné que cette 7ème édition aura la particularité de réunir deux anciens vainqueurs de ce marathon. Il s’agit des kenyans, Peter Kurui (vainqueur en 2013) et Luke Kibet (vainqueur 2015).

Le Marathon du Gabon se déroule chaque année, en six étapes, à savoir la Gabonaise, la Course junior, le Circuit de 3 km, le 10 km, le Semi-marathon et le Marathon (42,195 km).

La Gabonaise, longue de 5 km, concerne les femmes âgées de 14 ans et plus. La Course junior, longue de 1,5 km concerne les jeunes âgés de 9 à 12 ans. Le circuit de 3 km est destiné aux jeunes de 13 à 16 ans. Le 10 km, le Semi-marathon et le Marathon sont réservés aux professionnels de la discipline, dont certains viendront du Kenya et de l’Ethiopie.

Le Marathon du Gabon est le premier du continent africain à intégrer le circuit international de la Fédération international d’athlétisme (IAAF) Road Race Label Events en 2015, ont affirmé ses organisateurs.