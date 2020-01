Décédé en 2017 dans un accident d’hélicoptère dans le cadre de la guerre contre Boko Haram, l’officier supérieur est le model dont doit s’inspirer la 37e promotion de l’Ecole militaire interarmées.

La 37e promotion de l’Ecole des Elèves-Officiers d’Active de l’Ecole Militaire Interarmées, a été baptisée ‘’Général de Division Kodji Jacob’’. Du nom de ce valeureux Officier Général décédé des suites d’un accident d’hélicoptère, le 22 janvier 2017 à Bogo, alors qu’il était en mission de reconnaissance sur le secteur.

Le Général de Division Kodji Jacob dont la 37e promotion d’EOA de l’EMIA porte le nom, aura sa carrière durant, été un modèle d’obéissance à la hiérarchie, d’engagement et de détermination dans l’exécution de sa mission, d’abnégation et de consécration à la Patrie.

Natif de Mogodé, dans le département du Mayo Tsanaga, région de l’Extrême-Nord, le 27 janvier 1960. En septembre 1983, il est engagé spécial à l’EMIA au titre de la promotion «Rigueur et Moralisation» qui triomphe le 23 mai 1985. Le jeune officier fera de ce nom de baptême, un mode de vie. Nommé aux commandes de la Quatrième Région militaire interarmées en 2015, le Colonel Kodji Jacob va s’appliquer avec méthode et minutie, à endiguer, puis réduire les capacités de nuisance de la secte terroriste Boko Haram.

Une attitude qui s’avèrera salutaire, notamment lorsqu’il faudra appliquer les feux de l’artillerie, son arme d’origine, contre les positions de l’ennemi. Les batailles de Bargaram et Assigashia restent parmi les plus épiques de ses faits d’armes. Promu au grade de Général de Brigade en 2015, l’officier va se montrer d’une grande adaptabilité, en réorientant son dispositif et ses modes opératoires vers la lutte contre-insurrectionnelle dans laquelle avait basculé Boko Haram.

Par sa présence permanente sur le terrain, cet officier savait gagner l’estime et l’adhésion de ses hommes dont il partageait le quotidien, et auxquels il communiquait son idéal pour la patrie. Démontrant par ailleurs son côté profondément humain en dépit des rudesses du métier, la sympathie des populations de sa zone de responsabilité lui était acquise, grâce aux diverses actions caritatives qu’il avait initiées à leur bénéfice. L’une des retombées majeures de cette proximité sera la collaboration desdites populations avec les Forces de Défense et de Sécurité, facteur déterminant dans le refoulement et la destruction des cellules de la secte terroriste Boko Haram.

C’est donc toutes ces valeurs que doivent incarner les éléments de la 37e promotion sorties ce 24 janvier.