Hommages internationaux Ã  la journaliste maltaise assassinÃ©e

De nombreuses initiatives ont honorĂ© lundi la mĂ©moire de la journaliste et blogueuse anticorruption maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinĂ©e il y a six mois, tandis qu’Ă Londres ses fils ont accusĂ© le gouvernement maltais d’inaction.

Des affiches, posées dans les rues de Malte par #OccupyJustice, un groupe militant dirigé par des femmes, détournaient lundi les titres de films connus pour attaquer le Premier ministre Joseph Muscat, son chef de cabinet et le ministre du Tourisme.

« Daphne Caruana Galizia a Ă©tĂ© assassinĂ©e alors qu’elle dĂ©nonçait des affaires de corruption choquantes. Six mois plus tard, nous n’avons toujours pas une idĂ©e de qui a ordonnĂ© ce meurtre et personne n’a assumĂ© la responsabilitĂ© politique pour cet assassinat », a dĂ©noncĂ© OccupyJustice dans un communiquĂ©.

Le groupe a aussi critiquĂ© « les gens mĂ©prisables » qui gouvernent Malte, un pays « oĂą l’Etat de droit se trouve Ă un niveau ridicule et dangereux ».

A Londres, des dizaines de personnes se sont rassemblĂ©es devant l’ambassade de Malte, brandissant des photos de la journaliste assassinĂ©e avec le mot-dièse #JusticeForDaphne.

« Ce que nous demandons, ce n’est pas seulement la justice pour ce meurtre mais aussi la justice pour les crimes sur lesquels notre mère Ă©crivait », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP son fils Matthew Caruana Galizia, 32 ans, en marge de la manifestation. « Actuellement, Ă Malte, nous avons une double impunitĂ©: Ă la fois pour le meurtre de ma mère et pour toute la corruption sur laquelle elle Ă©crivait ».

AccompagnĂ© de son frère Paul, Matthew Caruana Galizia a dĂ©crit l’anniversaire de la mort de sa mère comme « de secondes funĂ©railles » et dĂ©noncĂ© la gestion du gouvernement maltais comme « une campagne de relations publiques ». « Tout ce qui les intĂ©resse, c’est comment le reste du monde voit ça et comment s’en sortir ».

L’instruction concernant la mort de la journaliste est toujours en cours. Trois hommes, inculpĂ©s le 5 dĂ©cembre, ont plaidĂ© non coupables d’avoir fabriquĂ© la bombe qui a tuĂ© la journaliste et de participation Ă une organisation criminelle.

Un autre groupe de militants maltais a pour sa part collĂ© des affiches dans les principales rues de La Valette avec ce slogan en italien: « Il silenzio è Mafia » (« Le silence c’est la mafia »).

Une messe a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ©e en soirĂ©e par l’archevĂŞque de Malte Mgr Charles Scicluna, juste avant une veillĂ©e dans la capitale maltaise.

« Nous sommes rassemblĂ©s pour dĂ©fendre le principe de la libertĂ© de la presse car toute attaque contre un journaliste est une attaque Ă la libertĂ© de la presse », a soulignĂ© Pauline Mevel, qui dirige l’organisation Reporters sans frontières de l’UE.

Une participante, Pia Zammit, a pour sa part estimĂ© que Malte n’Ă©tait pas « un pays normal », car sinon le meurtre aurait Ă©tĂ© suivi de dĂ©missions.

Six autres veillĂ©es se sont tenues Ă Londres, Edimbourg, Washington, Berlin, Dresde et Amsterdam, Ă l’appel notamment de la FĂ©dĂ©ration internationale des journalistes.

Par ailleurs, 45 journalistes appartenant Ă 18 organes de presse (dont Le Monde, La Repubblica, The Guardian et The New York Times) Ă avoir menĂ© des enquĂŞtes depuis cinq mois « pour complĂ©ter » le travail de la journaliste maltaise. Leur travail doit ĂŞtre publiĂ© dans la nuit de lundi Ă mardi.

« Ils ont tuĂ© la journaliste, pas l’histoire », explique sur son site internet l’organisation « Forbidden stories », qui a coordonnĂ© ce travail d’enquĂŞte. (www.forbiddenstories.org).