Honduras: manifestation massive contre la réélection du président

Des dizaines de milliers de personnes ont participĂ© samedi au Honduras Ă une marche de protestation contre l’annonce de la rĂ©Ă©lection du prĂ©sident sortant Juan Orlando Hernandez et ont rĂ©clamĂ© l’investiture du candidat de l’opposition.

Lors de ce rassemblement qui a eu lieu Ă San Pedro Sula, la deuxième ville du Honduras, dans le nord du pays, les manifestants ont rĂ©clamĂ© que le candidat de l’opposition, Salvador Nasralla, soit reconnu comme le vĂ©ritable vainqueur de l’Ă©lection prĂ©sidentielle, dont le second tour a eu lieu le 26 novembre, et qu’il soit investi le 27 janvier.

Plus de 80.000 sympathisants de l’Alliance d’opposition contre la dictature, une coalition de gauche, ont participĂ© Ă cette marche, selon les estimations de militants des droits de l’homme.

« Les gens n’admettront pas qu’on leur impose le maintien du dictateur », a lancĂ© M. Nasralla, un populaire animateur de tĂ©lĂ©vision âgĂ© de 64 ans, s’adressant Ă la foule sur une estrade installĂ©e devant la cathĂ©drale de San Pedro Sula.

– ‘Nous ne nous arrĂŞterons pas’ –

« Nous ne nous arrĂŞterons pas tant que nous n’aurons pas sorti les corrompus du pouvoir », a promis M. Nasralla.

Les manifestants portaient des banderoles avec des slogans comme « La fraude Ă©lectorale ne passera pas », « Plus d’assassinats ciblĂ©s » ou « LibertĂ© pour les prisonniers politiques ».

Le Tribunal suprĂŞme Ă©lectoral (TSE), qui est accusĂ© de recevoir ses ordres du pouvoir, a dĂ©clarĂ© vainqueur de l’Ă©lection M. Hernandez, un avocat âgĂ© de 49 ans, qui se prĂ©sentait Ă sa rĂ©Ă©lection pour le Parti national (PN, droite).

Le TSE a mis plus de trois semaines pour proclamer officiellement le vainqueur, au milieu d’une campagne de manifestations de l’opposition et de troubles parfois violents.

Selon des organismes de dĂ©fense des droits de l’Homme, plus de 30 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es et plus de 800 arrĂŞtĂ©es au cours de la rĂ©pression des manifestations par la police et par l’armĂ©e.

Vendredi, le TSE a rejetĂ©, en avançant un manque de preuves, un recours en nullitĂ© pour fraude dĂ©posĂ© par l’opposition contre la rĂ©Ă©lection de M. Hernandez.

Les premiers résultats partiels publiés par le TSE le jour du second tour, alors que 57% des bulletins avaient été dépouillés, donnaient une avance de cinq points à M. Nasralla.

Le système de comptage avait ensuite subi plusieurs pannes et interruptions. Le TSE avait finalement donné M. Hernandez vainqueur avec 42,95% contre 41,42% à M. Nasralla.

« Nous allons vers une grève nationale », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Manuel Zelaya, ancien prĂ©sident hondurien et coordonnateur de l’alliance de l’opposition.

Il a annoncé, sans préciser de dates, « des blocages sur toutes les voies publiques essentielles, les routes, dans les ports, les aéroports, pour que la volonté populaire soit respectée ».

– ‘DĂ©sobĂ©issance civile’ –

L’Alliance de l’opposition contre la dictature appelle d’ores et dĂ©jĂ Ă la « dĂ©sobĂ©issance civile » et au « boycott » de l’investiture de M. Hernandez.

S’adressant aux manifestants, M. Zelaya a dĂ©clarĂ© son dĂ©saccord avec la position de l’Organisation des Etats amĂ©ricains (OEA), dont le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Luis Almagro a proposĂ© de refaire l’Ă©lection prĂ©sidentielle hondurienne dans la mesure oĂą une mission d’observation de l’organisation a estimĂ© qu’il n’Ă©tait pas possible de dĂ©terminer qui avait gagnĂ© le 26 novembre.

« Je ne crois pas l’OEA, mais si elle vient remettre le pouvoir Ă Nasralla, qu’elle soit la bienvenue », a dit M. Zelaya. « Je ne crois pas les Etats-Unis, mais s’ils reconnaissent Salvador Nasralla comme prĂ©sident, qu’ils soient les bienvenus ».

Les Etats-Unis font partie de la vingtaine de pays qui ont reconnu la réélection de M. Hernandez.

M. Zelaya a enfin rejetĂ© toute participation de l’opposition au dialogue que M. Hernandez a entamĂ© avec divers secteurs sociaux du pays, mais n’a pas exclu une mĂ©diation.

nl/spc/plh/juf