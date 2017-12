Honduras: Washington salue la rÃ©Ã©lection d’Hernandez, l’opposant abandonne

Les Etats-Unis ont reconnu vendredi la rĂ©Ă©lection du prĂ©sident du Honduras Juan Orlando Hernandez, provoquant l’abandon de l’opposant Salvador Nasralla qui contestait sa victoire lors de ce scrutin controversĂ©.

« Avec la dĂ©cision des Etats-Unis, je suis hors-jeu », a dĂ©clarĂ© Ă la chaĂ®ne HCH le candidat de l’Alliance de l’opposition contre la dictature (gauche) aux Ă©lections du 26 novembre qui ont Ă©tĂ© entachĂ©es d’accusations de « fraude ».

Salvador Nasralla a annoncĂ© son retrait de la politique et la fin de la coalition d’opposition dirigĂ©e par l’ancien prĂ©sident hondurien Manuel Zelaya.

Le Tribunal Ă©lectoral suprĂŞme (TSE) a validĂ© dimanche la victoire de M. Hernandez avec 42,95% des voix contre 41,42% pour Salvador Nasralla, un populaire animateur de tĂ©lĂ©vision sans expĂ©rience politique, qui contestait jusqu’ici le rĂ©sultat et exigeait la tenue d’un nouveau scrutin.

Avant la dĂ©claration de M. Nasralla, l’opposition avait minimisĂ© la portĂ©e de la reconnaissance amĂ©ricaine, appelant Ă la poursuite de la contestation. Depuis le scrutin, le pays est secouĂ© par des manifestations rĂ©primĂ©es par les forces de sĂ©curitĂ©. Au moins douze personnes sont mortes lors des affrontements, selon des organisations internationales.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation des Etats amĂ©ricains (OEA) Luis Almagro s’Ă©tait prononcĂ© pour un nouveau scrutin prĂ©sidentiel et la mission d’observation de l’Union europĂ©enne avait appelĂ© le TSE Ă la prudence avant de dĂ©clarer un vainqueur.

– ‘IrrĂ©gularitĂ©s’ –

« Les Etats-Unis fĂ©licitent Juan Orlando Hernandez pour sa victoire le 26 novembre », a indiquĂ© vendredi Heather Nauert, porte-parole du dĂ©partement d’Etat, dans un communiquĂ©.

Mais « le rĂ©sultat serrĂ©, les irrĂ©gularitĂ©s identifiĂ©es par les missions d’observation de l’OEA et de l’UE, et les rĂ©actions fortes des Honduriens de tout le spectre politique soulignent la nĂ©cessitĂ© d’un dialogue national robuste », a-t-elle soulignĂ©, appelant le TSE à « étudier pleinement et avec transparence toute contestation dĂ©posĂ©e par les partis politiques » qui doivent « explorer toutes les pistes de la loi hondurienne ».

Les autorités du Honduras doivent pour leur part entamer « un important effort à long terme pour calmer les divisions politiques dans le pays et engager des réformes électorales nécessaires ».

Washington a aussi appelĂ© la population à « éviter les violences » et le gouvernement hondurien à « s’assurer que les services de sĂ©curitĂ© respectent les droits des manifestants pacifiques, et assumer la responsabilitĂ© de toute violation de ces droits ».

L’ONU et la Commission interamĂ©ricaine des droits de l’homme (CIDH) ont condamnĂ© mercredi « l’usage excessif de la force utilisĂ©e pour disperser les manifestations » qui ont « conduit Ă la mort de 12 manifestants », et les brutalitĂ©s commises sur les manifestants arrĂŞtĂ©s.

Manuel Zelaya a estimé que Washington avait toujours soutenu M. Hernandez.

« L’ambassadeur des Etats-Unis au Honduras s’appelle Juan Orlando Hernandez », a-t-il dit Ă Tegucigalpa en appelant Ă la poursuite des manifestations, avant la dĂ©claration de M. Nasralla.

Le gouvernement de M. Hernandez est un proche alliĂ© de Washington dans la rĂ©gion et a montrĂ© sa solidaritĂ© en votant jeudi contre une rĂ©solution de l’ONU condamnant la dĂ©cision amĂ©ricaine de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

– ‘IntĂ©rĂŞt national’ –

Alors que Juan Orlando Hernandez avait appelĂ© l’opposition au dialogue pour sortir de la crise politique, M. Nasralla estimait jusqu’ici que ces discussions devaient avoir pour objectif de fixer un nouveau scrutin.

En dĂ©but de semaine, M. Nasralla a rencontrĂ© M. Almagro et des responsables du dĂ©partement d’Etat Ă Washington. Il a affirmĂ© avoir remis des documents prouvant que le scrutin avait Ă©tĂ© entachĂ© de fraudes massives, appelant les Etats-Unis Ă ne pas reconnaĂ®tre la victoire de son rival.

Mais un haut responsable du dĂ©partement d’Etat a estimĂ© mercredi que « rien » ne permettait de remettre en cause le rĂ©sultat officiel de la prĂ©sidentielle. Il a assurĂ© que M. Nasralla « n’avait pas de nouvelle fraude ou preuve Ă nous prĂ©senter ».

Des membres dĂ©mocrates de la Chambre des reprĂ©sentants ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude concernant les violences post-Ă©lectorales. La stabilitĂ© politique au Honduras est « un intĂ©rĂŞt national » pour les Etats-Unis qui dĂ©pensent « des centaines de millions de dollars des contribuables » pour financer des programmes d’assistance dans la rĂ©gion, ont-il dĂ©clarĂ© jeudi dans une lettre ouverte.