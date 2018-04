Hongrie: la passe de trois pour Viktor Orban

Le dirigeant national-conservateur Viktor Orban, icĂ´ne des droites populistes europĂ©ennes, a remportĂ© dimanche ses troisièmes lĂ©gislatives d’affilĂ©e en Hongrie, s’assurant une confortable majoritĂ© et assommant une opposition divisĂ©e, selon des rĂ©sultats partiels.

Le parti Fidesz de M. Orban recueillait 48,9% des voix après le dépouillement de plus de 95% des bulletins, selon le Bureau national électoral, un score supérieur de quatre points à celui réalisé il y a quatre ans, et qui doit permettre à M. Orban de décrocher une nouvelle fois une majorité des deux-tiers au Parlement, comme en 2010 et en 2014.

La mobilisation des Ă©lecteurs a frĂ´lĂ© des records, certains bureaux de vote sont restĂ©s ouverts trois heures au-delĂ du dĂ©lai prĂ©vu, alimentant les spĂ©culations sur un possible coup de théâtre. Et Viktor Orban, chemise blanche sous veste noire, est apparu soulagĂ© Ă l’annonce des rĂ©sultats.

« C’est une victoire historique qui nous offre la possibilitĂ© de continuer Ă nous dĂ©fendre et de dĂ©fendre la Hongrie », a dĂ©clarĂ© le dirigeant de 54 ans, devant une foule de militants en liesse rassemblĂ©s au bord du Danube et habillĂ©s aux couleurs orange de son parti.

« Viktor est le seul leader possible pour la Hongrie. Ce rĂ©sultat prouve que la nation le soutient. Il n’y a personne comme lui dans ce pays », s’est extasiĂ©e Eva Halasz, une Ă©lectrice de 53 ans.

CitĂ© en modèle par les droites populistes europĂ©ennes, honni par ceux qui l’accusent de dĂ©rive autoritaire, M. Orban avait indiquĂ© avant le scrutin vouloir rendre « irrĂ©versibles » les changements qu’il a impulsĂ©s depuis son retour au pouvoir en 2010.

– ‘Attaques perpĂ©tuelles’ –

Admirateur revendiquĂ© du prĂ©sident russe Vladimir Poutine, chantre d’une dĂ©mocratie « illibĂ©rale » et fer de lance de la lutte contre l’immigration en Europe, M. Orban a depuis 2010 assumĂ© un style de gouvernement limitant certaines libertĂ©s au nom de l' »intĂ©rĂŞt national », reprise en main de l’Ă©conomie, des mĂ©dias et de la justice Ă la clĂ©.

DĂ©fenseur autoproclamĂ© d’une « Europe chrĂ©tienne », M. Orban s’est Ă©galement distinguĂ© par une rhĂ©torique xĂ©nophobe et par une campagne contre le financier amĂ©ricain George Soros, qu’il a notamment accusĂ© d’orchestrer une immigration de masse en Europe.

« Grande et nette victoire de Viktor Orban en Hongrie: l’inversion des valeurs et l’immigration de masse prĂ´nĂ©es par l’UE sont Ă nouveau rejetĂ©es », s’est fĂ©licitĂ©e sur twitter la patronne du Front national français, Marine le Pen.

Au cours de sa campagne, le dirigeant n’a cessĂ© d’agiter le spectre d’une possible dĂ©faite de son camp, synonyme selon lui de chaos migratoire et de victoire d' »ennemis » qui « veulent dĂ©possĂ©der » les Hongrois de leur pays.

– Ordre dispersĂ© –

La gauche et le parti d’extrĂŞme droite Jobbik avaient pour leur part misĂ© sur une lassitude d’une partie des Ă©lecteurs envers les diatribes de M. Orban.

L’opposition a fait campagne en dĂ©nonçant le clientĂ©lisme, la dĂ©liquescence des services publics et un pouvoir d’achat insuffisant qui, malgrĂ© un taux de chĂ´mage au plus bas (3,8%), conduit de nombreux Hongrois Ă s’expatrier.

Et la participation, en hausse de sept points à 69,26%, a nourri ses espoirs de faire trébucher le dirigeant souverainiste.

Mais la gauche a affrontĂ© le scrutin en ordre dispersĂ© et n’avait pas conclu d’accord Ă©lectoral avec le Jobbik, malgrĂ© le succès d’un candidat unique de l’opposition dans un fief rĂ©putĂ© imprenable du Fidesz en fĂ©vrier lors d’une municipale.

Premier parti d’opposition, le Jobbik, qui a entrepris de recentrer son image, n’a pas rĂ©ussi Ă amĂ©liorer son score d’il y a quatre ans, et doit se contenter de 19,8% des suffrages.

Son leader, Gabor Vona, qui a Ă©chouĂ© Ă s’imposer dans sa circonscription, a dĂ©noncĂ© dimanche soir les « mensonges » et les « attaques perpĂ©tuelles » qui ont selon lui visĂ© son parti. Il a annoncĂ© qu’il prĂ©senterait formellement sa dĂ©mission Ă la tĂŞte de la formation.

La liste de gauche MSZP-P a recueilli 12,4% et la formation Ă©cologiste LMP 6,9%.

– ‘Enorme lĂ©gitimitĂ©’ –

« Le Fidesz est parvenu Ă mobiliser avec efficacitĂ© dans les campagnes ces derniers jours, alors que l’opposition n’a pas Ă©tĂ© Ă la hauteur », a estimĂ© pour l’AFP le politologue Daniel Hegedus.

« C’est un raz-de-marĂ©e pour le Fidesz, qui donne Ă M. Orban une Ă©norme lĂ©gitimitĂ© en raison du taux de participation Ă©levĂ©, y compris au plan international », a-t-il soulignĂ©, prĂ©disant un renforcement « des attaques contre la frange critique de la sociĂ©tĂ© civile ».

L’opposition et de nombreux observatoires internationaux ont accusĂ© les rĂ©formes menĂ©es par M. Orban d’avoir portĂ© atteinte Ă l’Etat de droit et entraĂ®nĂ© un recul des valeurs dĂ©mocratiques. Le dirigeant a aussi multipliĂ© les bras de fer avec l’Union europĂ©enne, mĂŞme si son pays est l’un des principaux bĂ©nĂ©ficiaires des fonds europĂ©ens.

Le rĂ©sultat officiel complet ne sera connu qu’en cours de semaine, après le dĂ©compte de centaines de milliers de suffrages d’Ă©lecteurs issus de la diaspora ainsi que des expatriĂ©s.