Hongrie: quatre ans de plus aux commandes pour le souverainiste Orban

Viktor Orban sort renforcĂ© de l’Ă©crasante victoire de son parti national-conservateur aux Ă©lections lĂ©gislatives hongroises, qui va lui offrir un troisième mandat consĂ©cutif, lui laissant toute latitude pour amplifier la centralisation des pouvoirs et poursuivre ses passes d’armes avec l’UE.

Le succès du dirigeant le plus controversĂ© d’Europe est sans appel: selon des rĂ©sultats quasi-dĂ©finitifs, le parti Fidesz, qu’il a fondĂ© en 1988, obtient 48,8% des suffrages, amĂ©liorant son score d’il y a quatre ans.

Il devance de près de trente points le Jobbik, formation d’extrĂŞme droite qui a abandonnĂ© la rhĂ©torique xĂ©nophobe face Ă la surenchère nationaliste du gouvernement.

Avec une mobilisation des Ă©lecteurs en nette hausse (69,2%), le Premier ministre aura frĂ©mi jusqu’au bout mais son camp devrait finalement dĂ©crocher 133 sièges sur les 199 du Parlement hongrois soit une « super-majoritĂ© » des deux-tiers, comme en 2010 et 2014, qui permet de faire voter des changements constitutionnels.

Le dirigeant de 54 ans aux diatribes contre « l’invasion migratoire », le multiculturalisme et l’ingĂ©rence supposĂ©e de « Bruxelles » incarne une droite europĂ©enne dĂ©complexĂ©e et constitue un casse-tĂŞte pour une partie des Etats-membres qui lui reprochent notamment son manque de solidaritĂ© dans l’accueil des rĂ©fugiĂ©s.

– Alliances –

Aux commandes d’un pays de moins de dix millions d’habitants, est aussi un modèle pour les droites identitaires du continent qui ont vu dans sa rĂ©Ă©lection un nouveau symbole des lignes de fracture qui traversent l’Union.

« L’inversion des valeurs et l’immigration de masse prĂ´nĂ©es par l’UE sont Ă nouveau rejetĂ©es », s’est rĂ©jouie la patronne du Front national français, Marine le Pen, en Ă©cho aux fĂ©licitations du chef de file de l’opposition aux Pays-Bas, le dĂ©putĂ© anti-islam Geert Wilders, visiteur rĂ©gulier de Viktor Orban Ă Budapest.

Beatrix von Storch, dĂ©putĂ© du parti nationaliste et eurosceptique allemand AfD, a saluĂ© « un sale jour pour l’UE mais une bonne journĂ©e pour l’Europe », Ă l’instar du dĂ©putĂ© britannique pro-Brexit Nigel Farage qui a qualifiĂ© Viktor Orban, sur Twitter, de « pire cauchemar de l’UE » dont ces souverainistes exècrent les supposĂ©s « diktats ».

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a Ă©tĂ© l’un des rares dirigeants europĂ©ens Ă fĂ©liciter lundi son homologue hongrois, alliĂ© le plus proche des conservateurs au pouvoir Ă Varsovie.

En plus de l’axe formĂ© avec ses voisins d’Europe centrale, Viktor Orban a affirmĂ© pendant sa campagne vouloir travailler avec l’Italie et l’Autriche Ă une alliance de pays hostiles Ă l’immigration musulmane. A Vienne, une coalition entre les conservateurs et l’extrĂŞme droite est au pouvoir depuis dĂ©cembre. A Rome, la Ligue de Matteo Salvini, formation d’extrĂŞme droite, est leader de la coalition de droite arrivĂ©e en tĂŞte au scrutin du 4 mars.

« C’est un raz-de-marĂ©e pour le Fidesz, qui donne Ă M. Orban une Ă©norme lĂ©gitimitĂ© en raison du taux de participation Ă©levĂ©, y compris au plan international », a estimĂ© pour l’AFP le politologue Daniel Hegedus, de l’observatoire des libertĂ©s Freedom House, prĂ©disant un renforcement « des attaques contre la frange critique de la sociĂ©tĂ© civile ».

– Liste d’ennemis –

Le Fidesz est accusĂ© d’avoir muselĂ© depuis 2010 de nombreuses institutions et contre-pouvoirs du pays, comme les mĂ©dias et la justice, mais aussi l’Ă©conomie et la culture. Le tout lĂ©galement, grâce Ă sa super-majoritĂ© au Parlement et sans s’Ă©mouvoir des critiques de la Commission europĂ©enne et de nombreux observatoires internationaux.

Avant l’Ă©lection, le Premier ministre avait dit vouloir prendre des mesures « morales, politiques et juridiques » contre ses adversaires dans la foulĂ©e des lĂ©gislatives. Il avait Ă©galement assurĂ© disposer d’une liste de 2.000 personnes payĂ©es pour renverser son gouvernement.

« Nous savons exactement qui ils sont, nous savons leurs noms, pour qui et comment ils travaillent », avait-il menacĂ© visant spĂ©cifiquement les ONG financĂ©es par le milliardaire amĂ©ricain d’origine hongroise George Soros, dont il a fait son bouc Ă©missaire.

Un nouveau paquet de mesures, prĂ©vu pour l’après-lĂ©gislatives, envisage de taxer les ONG « qui soutiennent l’immigration », un concept vague. Un porte-parole du Fidesz a confirmĂ© lundi que ce texte baptisĂ© « Stop Soros » serait parmi les premiers prĂ©sentĂ©s au nouveau Parlement.

DĂ©nonçant la dĂ©liquescence des services publics de santĂ©, l’Ă©migration des jeunes, les pratiques douteuses et le clientĂ©lisme des cercles du pouvoir, la gauche et les libĂ©raux ne sont pas apparus comme des alternatives crĂ©dibles, malgrĂ© une lĂ©gère majoritĂ© d’Ă©lecteurs exprimant dans les enquĂŞtes d’opinion sa lassitude envers leurs responsables politiques.