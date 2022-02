Housekeepers : la série sud-africaine est disponible sur la plateforme PlatinumVod

La plateforme de vidéo à la demande @PlatinumVod a mis en ligne cette semaine la saison 1 de la série sud Africaine « Housekeepers » réalisée par Amanda Lane. Les cinéphiles africains du continent et de la diaspora apprécieront cette nouvelle série traduite en français.

L’héroïne de la série « Housekeepers » est Linda, une jeune et brillante avocat en droit. A la mort d’un proche, elle découvre que le testament de cette personne laisse une fortune à sa mère. Celle-ci, qui est infirmière, est alors accusée d’avoir tué un patient. Très vite, on la retrouve assassinée. Linda décide alors d’enquêter et se fait engager comme femme de chambre dans la famille qu’elle soupçonne d’être responsable de la mort de sa mère.

Housekeepers est une série dramatique, dense, pleine de courage, de culot, d’intrigues, de trahisons, de meurtres, de revolvers, de poison… et de suspense. La bande annonce de la série est disponible ici

Pour regarder les 13 épisodes de la série, il faudra débourser 1€ ou 600 Fcfa sur la plateforme www.platinumvod.com

La plateforme Platinum Vod est spécialisée dans les séries et films africains. Il n’y a pas d’abonnement. Les clients sélectionnent et achètent les séries/films à l’unité. Pour une meilleure expérience d’utilisation, il est préférable d’acheter les films sur le site internet et de les télécharger sur les applications Iphone ou Android « Platinum Vod ».

