Proparco et afriland first bank signent une garantie d’operations de trade finance de 15 millions d’euros

Douala 03 février 2022. Proparco accorde une garantie de Trade Finance de 15 millionsd’euros à Afriland First Bank. Ce premier partenariat entre les deux institutionspermettra de soutenir le financement des importations au Cameroun.

Première banque du marché camerounais,Afriland First Bank appartient à un réseau bancaire international présent en Afrique, en Europe et en Asie et qui financedes opérations de Trade Finance des grandesentreprises et des PME sur l’ensemble ducontinent africain.

Signée par Alphonse Nafack, Administrateur Directeur Général d’Afriland First Bank et Rémy Rioux, Directeur Général du groupe AFD, la facilité de Trade Finance, d’une durée de deux ans renouvelable, permettra à Afriland First Bank d’émettre des instruments de financement du commerce international pourun montant allant jusqu’à 15 millions d’euros.

La signature de cette convention intervientdans le cadre du programme de garantie destransactions de Trade Finance lancé en 2017 par Proparco afin de soutenir ledéveloppement du commerce dans ses zones d’intervention. « En garantissant les instruments de Trade Finance des banques partenaires auprès de leurs correspondants bancaires, Proparco sécurise les transactionset facilite le développement des relations commerciales entre importateurs et exportateurs. Proparco peut ainsi intervenir dans des juridictions qui ont des besoins élevésen produits importés mais qui souffrent d’un manque de financement en raison decontraintes de collatéral sévères appliquées par les banques confirmatrices. » déclare Audrey MAIGNAN, Directrice Régionale –Afrique Centrale chez Proparco.

Ce projet a un impact significatif car il soutient la banque sur les marchés internationaux et encourage les banques étrangères à accroître leurs opérations de Trade Finance avec Afriland First Bank et ses clients locaux. « Avecla signature de cette garantie d’opérationsavec PROPARCO, Afriland First Bank passera à 20 le nombre de partenaires internationaux pour un cumul de lignes de Trade finance de222 millions d’euros (146 milliards de F CFA). Dans un environnement caractérisé par le de-risking des banques africaines sur le planinter national, Afriland First Bank s’entoure chaque jour des moyens et partenaires internationaux de renom afin de satisfaire saclientèle sur les opérations internationales » souligne Pierre KAMMOGNE, Directeur Institutions Financières et Trésorerie chez Afriland First Bank.

Afriland First Bank

Afriland First Bank en abrégé First Bank, Société Anonyme au capital de FCFA Cinquantemilliards (50.000.000.000) est une institution bancaire camerounaise créée en 1987.

Banque de référence s’appuyant sur un réseau large de correspondants à l’international, Afriland First Bank garantit à sa clientèle un accompagnement effectif sur les cinq continents.

Leader du secteur bancaire camerounais, elle allie solidité financière, qualité deservice et stratégie de croissance durable, afin de mettre sa performance et son expertise auservice du financement de l’économie et des projets de ses clients.

Au 31/12/2021, elle affichait des volumes des crédits accordés à la clientèle de F CFA 889 milliards, des dépôts collectés de F CFA 1 274 milliards et F CFA 434 milliards de financements aux Etats et institutions sous régionales par des titres obligataires et bons detrésor assimilables.

Proparco

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son actionse concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation…

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs dedéveloppement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Pour un monde en commun.