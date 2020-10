Huawei HTC Academy 2020 : le Cameroun à la finale mondiale

Les étudiants camerounais seront les seuls à représenter l’Afrique subsaharienne qui participera à la grande finale qui se déroulera en ligne le 31 octobre prochain.

Ils avaient des appréhensions sur leurs chances, même s’ils ne doutaient pas de leurs capacités à accéder à la finale de la Huawei HTC Academy 2020. « Le niveau est très élevé. Nous participons avec plusieurs pays d’Afrique et c’est très élevé », commentait encore le 13 octobre à Douala Loïc Cédric Meli Songmene, étudiant de 3e année en Administration et Sécurité des Réseaux (ASR) à l’IUT de Douala, lors de l’étape régionale de ce concours de jeunes talents Huawei à travers le monde.

Aux côtés de Loïc Cédric Meli Songmene, deux autres étudiants : Gaétan Daryl Ngniawo Mopi en 3e année en Administration et Sécurité des Réseaux (ASR) à l’IUT de Douala également et Malcolm X Hassler Gninghaye Guemandeu, étudiant de 5e année en Génie informatique à l’Ecole nationale supérieure polytechnique (ex FGI).

Ces trois étudiants camerounais viennent d’accéder à l’étape mondiale. Ils vont représenter l’Afrique à la finale de la Huawei HTC Academy 2020, contre d’autres nations des autres régions du monde. Cette compétition se déroulera en ligne le 31 octobre prochain.

Les étudiants camerounais sont les seuls de l’Afrique subsaharienne. Pour la demi-finale, l’on comptait sept équipes pour l’Afrique. Au finish, deux ont été éliminées – la Côte d’Ivoire et le Sénégal – et cinq ont été retenues à savoir l’Égypte, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et le Cameroun.

Le 13 octobre dernier, lors de l’étape régionale Afrique, le trio camerounais à affronter pendant quatre heures, une épreuve qui a consisté à configurer un réseau avec des équipements et un laboratoire virtuels tel qu’appris au cours de leur formation. Il a été question pour les jeunes talents de Huawei de programmer routing, switching et autres configurations de pare-feu.

Avant l’étape régionale, les trois compétiteurs camerounais ont dû se distinguer sur le plan local. En effet, les universités et écoles partenaires de Huawei ont organisé des « primaires » au sein de leur établissement.

Ensuite, les meilleurs se sont affrontés au cours de l’étape nationale qui a mis aux prises les écoles et universités partenaires afin de choisir ceux qui iront à l’étape régionale. A la suite de quoi, une « étable globale » – la finale – va voir s’affronter les meilleurs de chaque région.

« Nous aurions aimé faire ce concours en présentiel. Cela nous aurait donné l’occasion de voyager pour la Chine », déclare Loïc Cédric Meli Songmene avec une pointe de regret.