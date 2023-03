Huawei ICT Competition 2022-2023 : les étudiants camerounais remportent le 2e prix de la finale régionale

L’étape régionale du concours international Huawei ICT Competition 2022-2023 s’est déroulé ce 22 Mars 2023 simultanément dans les locaux de Huawei à Yaoundé et à Douala.

Six étudiants Camerounais, issus respectivement de SUP’PTIC, l’ENSPY et de l’Université de Buea, étaient en compétition avec les pairs de dix autres pays d’Afrique notamment : l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la Lybie, le Sénégal, le Mali, l’Ethiopie et le Cap Vert. Le concours comportait 2 phases : l’examen écrit qui a duré 1h et l’examen pratique qui s’est déroulé en 4h. Ils étaient répartis en 2 équipes Network et Cloud.

Les 2 équipes camerounaises qui affrontaient ainsi les équipes de 9 pays de la région de Huawei Northern Africa étaient constitués de : : Amba Amba Marius Trésor, Ndzié Mbene Joselain Lionnel et Fokamegne Fotso Emmanuel Bismark pour le Network Track ; Chi Azah Sheyron, Kamdem Yamen Ulrich Laress et Formasit Chijoh Fokunang pour le Cloud Track. A la fin de cette étape, 8 équipes du Network Track et 3 équipes du Cloud Track participeront à la grande finale internationale qui les opposera à celles du monde entier en Mai 2023.

« L’écrit n’était pas trop difficile, on s’est battu on espère qu’on aura beaucoup de chance pour traverser cette étape et représenter le Cameroun à la grande finale internationale. On est très confiant, on a beaucoup travaillé jour et nuit, du coup on sait qu’on est apte à passer l’étape régionale, on est confiant », a déclaré Amba Amba Marius étudiant en deuxième année IT2-SRM à SUP’PTIC.

Ndzié Mbene Joselain Lionnel étudiant en Master 2 à l’ENSPY a quant à lui indiqué : « Nous avons beaucoup travaillé pour se préparer pour venir affronter ces différentes épreuves et nous espérons que notre travail va payer pour que nous puissions passer pour la grande finale mondiale. Cette compétition nous apporte de nouvelles connaissances, c’est vraiment un approfondissement de tout ce qu’on fait à l’école et nous espérons que si nous franchissons cette étape pour la suite de la compétition nous allons acquérir davantage de nouvelles connaissances ».

Selon Formasit Chijoh Fokunang, étudiante de l’Université de Buea, « l’examen était Intense et à la limite difficile. Mais nous étions préparés. Cette compétition de Huawei est un lieu pour apprendre et pour explorer les différentes technologies que nous rencontrons dans notre société qui se digitalise. Les connaissances acquises ici me permettront de savoir les contours de la technologie et comment l’utiliser plus résoudre les problèmes que notre société rencontre au quotidien ».

Transfert de compétences

En rappel, « Huawei ICT Competition » fait partir des programmes de formation institué par Huawei au Cameroun et dans plusieurs autres pays où la filiale est installée. Il s’agit d’une compétition des talents en TIC qui permet de promouvoir le développement de l’écosystème des talents TIC et de créer un pont entre l’industrie et l’éducation.

C’est en octobre 2022 que Huawei Cameroun lançait Huawei ICT Competition 2022-2023. Cette l’édition a connu la participation de plus de 450 étudiants camerounais qui ont successivement traversé les étapes préliminaires et nationales, suite auxquelles ces 6 meilleurs étudiants issus des universités et grandes écoles partenaires de la Huawei ICT Academy au Cameroun ont été sélectionnés.

Au bout du compte, encore une fois, l’équipe camerounaise aura fait ses preuves en remportant le 2ième prix de la finale régionale et en se qualifiant de ce fait pour la grande finale mondiale en network track qui aura lieu en mai 2023.