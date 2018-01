Huit choses à retenir de la visite de Macron en Chine

Une mĂ©gacommande pour Airbus, un cheval en cadeau, quelques mots en mandarin, du Johnny au dĂ®ner, mais discrĂ©tion sur les droits de l’homme: huit points Ă retenir du voyage d’Emmanuel Macron en Chine, qui s’achève mercredi.

– Macron joue l’Europe pour peser face Ă PĂ©kin

Il entend parler d’Ă©gal Ă Ă©gal avec le gĂ©ant chinois en se positionnant non seulement comme prĂ©sident français mais aussi en nouveau leader de l’Europe, qui doit « arriver groupĂ©e » face Ă la Chine « pour ne pas la subir ». Emmanuel Macron cherche Ă reprendre la main sur le colossal projet chinois d’infrastructures des « Nouvelles routes de la Soie », destinĂ© Ă relier la Chine Ă l’Europe, en dĂ©clarant que ces routes ne sont pas Ă sens unique: « un train (de marchandises) qui arrive Ă plein doit repartir Ă plein ».

– InquiĂ©tude face Ă une « nouvelle hĂ©gĂ©monie »

Emmanuel Macron met en garde contre la « nouvelle hĂ©gĂ©monie » que les Nouvelles routes de la Soie pourraient faire peser sur les pays traversĂ©s, liĂ©s aux prĂŞts chinois. Son ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, s’inquiète du risque de devenir des « vassaux » d’investisseurs chinois « qui ne comprennent que le rapport de force ». Il se dit dĂ©terminĂ© Ă bloquer les « investissements de pillage » par une Chine qui vise le « dĂ©passement » technologique de ses partenaires commerciaux.

– Quelques accords arrachĂ©s, pas de montant total annoncĂ©

La Chine a commandĂ© 184 Airbus A320 pour livraison en 2019-2020, a indiquĂ© l’ElysĂ©e, sans prĂ©ciser le montant de l’enveloppe. Mais cette vente reprĂ©senterait un prix catalogue total d’environ 18 milliards de dollars. La France a Ă©galement obtenu un accord pour signer dans trois mois la fourniture d’une usine de retraitement des dĂ©chets nuclĂ©aires mais, admet Bruno Le Maire, en « faisant un effort sur le prix » (10 milliards d’euros selon lui). Paris obtient aussi la levĂ©e « dans les six mois » de l’embargo sur le boeuf imposĂ© depuis 2001, mais n’obtient toujours pas d’accès pour la volaille.

La prĂ©sidence ne livre aucun chiffre total: « Venir faire du chiffre comme le fait Trump, ça n’a pas du tout d’intĂ©rĂŞt », assure l’ElysĂ©e, deux mois après une visite du prĂ©sident amĂ©ricain qui avait revendiquĂ© pour plus de 250 milliards de dollars de contrats.

– Brigitte en bleu-blanc-rouge

Discrète, en grand manteau rouge Ă©clatant Ă l’armĂ©e souterraine du premier empereur, puis en long manteau blanc neige Ă la CitĂ© interdite, enfin en robe bleu roi Ă la rĂ©ception officielle avec Xi Jinping et son Ă©pouse. L’Ă©pouse du prĂ©sident, bien connue en Chine, est allĂ©e Ă la Grande muraille « dans des conditions extrĂŞmes » de froid mais s’est Ă©merveillĂ©e en lançant, citant Mao: « Qui n’est pas allĂ© Ă la Muraille de Chine n’est pas un homme ».

– La diplomatie du cheval en rĂ©ponse Ă celle du panda

Emmanuel Macron a offert Ă son hĂ´te « VĂ©suve du Brekka », un cheval de la Garde rĂ©publicaine. Une « diplomatie du cheval » qui semble rĂ©pondre Ă la « diplomatie du panda » pratiquĂ©e depuis des dĂ©cennies par les dirigeants chinois. L’animal Ă©tant en quarantaine, Emmanuel Macron a dĂ» remettre une photo de VĂ©suve Ă Xi Jinping.

– Macron parle en mandarin, Xi passe du Johnny au dĂ®ner d’Etat

Le prĂ©sident français prononce en chinois « Make our planet great again » (« Rendre Ă nouveau notre planète grande et belle ») et poste la phrase sur les rĂ©seaux sociaux, pour le plus grand bonheur des internautes. Il cite un poète chinois (« Ne vous souciez pas de flatter sa beautĂ© du moment que sa senteur se rĂ©pand partout ») et un proverbe (« Quand le vent du changement se lève, certains construisent des murs, d’autres des moulins Ă vents — nous devons construire des moulins Ă vent »). Au dĂ®ner d’Etat, son hĂ´te fait jouer « Retiens la nuit » en hommage Ă Johnny Hallyday.

– DiscrĂ©tion sur les droits de l’homme

InterpellĂ© par les associations de dĂ©fense des droits de l’homme, M. Macron assume d’Ă©voquer le sujet « en privé » avec le rĂ©gime communiste. « Je peux me faire plaisir en donnant des leçons Ă la Chine en parlant Ă la presse française. Ça s’est beaucoup fait, ça n’a aucun rĂ©sultat », a-t-il assurĂ© devant des journalistes, disant refuser de pratiquer la « diplomatie de l’hygiaphone » (sic). « Il y a des diffĂ©rences entre nous qui sont liĂ©es Ă notre histoire, Ă nos philosophies profondes, Ă la nature de nos sociĂ©tĂ©s », a aussi justifiĂ© le prĂ©sident français aux cĂ´tĂ©s de son homologue chinois.

– Ravi du ciel bleu

« Je n’Ă©tais pas venu depuis plusieurs annĂ©es, je n’avais jamais connu PĂ©kin comme ça », s’est Ă©merveillĂ© le chef de l’Etat français en Ă©voquant le ciel bleu au-dessus de la capitale chinoise pendant son sĂ©jour. ConsidĂ©rĂ©e comme l’une des mĂ©tropoles les plus polluĂ©es du monde, PĂ©kin bĂ©nĂ©ficie ces derniers mois d’un fort vent qui a nettoyĂ© l’atmosphère, mais aussi des dĂ©cisions « drastiques » du gouvernement qui a fait fermer des usines. « La Chine a des capacitĂ©s rapides, brutales, d’ajustement », a observĂ© Emmanuel Macron.