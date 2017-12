Huit morts dans une attaque de rebelles au Cachemire indien

Des rebelles prĂ©sumĂ©s ont attaquĂ© un camp paramilitaire au Cachemire indien dimanche, faisant huit morts, dont trois des attaquants, et alourdissant le bilan de ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© l’annĂ©e la plus meurtrière de la dĂ©cennie dans cette rĂ©gion disputĂ©e entre l’Inde et le Pakistan.

Les assaillants ont lancĂ© des grenades et tirĂ© Ă l’arme automatique pour tenter de pĂ©nĂ©trer dans ce camp situĂ© Ă l’extĂ©rieur de la ville principale de la rĂ©gion, Srinagar. Une fusillade intense a Ă©clatĂ© quand plusieurs centaines de soldats et policiers sont arrivĂ©s en renfort.

« Quatre soldats ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans l’attaque. Nous avons tuĂ© trois militants, le corps de l’un d’eux reste Ă rĂ©cupĂ©rer », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP l’inspecteur gĂ©nĂ©ral de police Munir Ahmed Khan. Plus tĂ´t, un porte-parole de la force paramilitaire avait indiquĂ© qu’un cinquième soldat Ă©tait mort d’une crise cardiaque pendant l’assaut.

La veille, ce sont les forces militaires indiennes qui avaient, dans une attaque non loin de lĂ , tuĂ© l’un des principaux chefs du mouvement rebelle basĂ© au Pakistan Jaish-e-Mohammad (JeM).

Les mĂ©dias locaux ont citĂ© un porte-parole du JeM revendiquant l’attaque de dimanche.

Selon un dĂ©compte rendu public dimanche par les autoritĂ©s indiennes, au moins 206 activistes prĂ©sumĂ©s, 78 membres des forces de sĂ©curitĂ© indiennes et 57 civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s au Cachemire en 2017, l’annĂ©e la plus meurtrière en une dĂ©cennie dans la rĂ©gion.

Le Cachemire a Ă©tĂ© divisĂ© entre l’Inde et le Pakistan Ă la fin de la colonisation britannique. Les deux pays rivaux revendiquent le territoire entier, ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© la cause de deux des trois guerres qui les ont opposĂ© depuis l’indĂ©pendance en 1947.

Les groupes rebelles comme le JeM rĂ©clament soit l’indĂ©pendance, soit le rattachement au Pakistan ,et sont en lutte permanente depuis 1989 contre environ un demi-million de soldats indiens dĂ©ployĂ©s dans le territoire.

Cette guerre larvée a fait en près de 30 ans des dizaines de milliers de morts, principalement des civils.