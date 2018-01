Huit tubes incontournables de France Gall

Des « Sucettes » à « Viens je t’emmène » en passant par « RĂ©siste », plusieurs chansons de France Gall resteront dans les mĂ©moires :

– PoupĂ©e de cire, poupĂ©e de son (1965)

C’est avec cette chanson, Ă©crite par Serge Gainsbourg, que France Gall remporte l’Eurovision en 1965 pour le compte du Luxembourg. Elle l’interprĂ©tera en six langues dont le japonais.

– Les sucettes (1966)

La chanson Ă double sens Ă©crite par Serge Gainsbourg, narre le goĂ»t d’Annie pour les sucettes Ă l’anis. « Lorsque le sucre d’orge, parfumĂ© Ă l’anis. Coule dans la gorge d’Annie, elle est au paradis ». France Gall avouera bien plus tard que pendant cinq ans elle avait chantĂ© cette chanson sans en percevoir l’aspect Ă©quivoque.

– La dĂ©claration d’amour (1974)

Premier tube d’une longue liste du couple Gall/Berger, la chanson marquera un tournant dans la vie professionnelle de la jeune femme. Suivront un an plus tard, leur premier album, « France Gall » et leur mariage en 1976.

– Viens je t’emmène (1979)

La chanson, au rythme entraĂ®nant, de celles qui rendent heureux, a rĂ©cemment Ă©tĂ© reprise par la chanteuse et actrice Louane devant une France Gall ravie. « Viens, je t’emmène OĂą les Ă©toiles retrouvent la lune en secret Viens, je t’emmène OĂą le soleil le soir va se reposer »…

– Il jouait du piano debout (1980)

Le morceau Ă©crit par Michel Berger en hommage au chanteur-pianiste amĂ©ricain de rock, Jerry Lee Lewis, aborde le sujet de la diffĂ©rence. « Il jouait du piano debout C’est peut-ĂŞtre un dĂ©tail pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup ».

– RĂ©siste (1981)

C’est une des chansons les plus emblĂ©matiques pour toute une gĂ©nĂ©ration militante et Ă la recherche de plus de solidaritĂ©, avec notamment les Chanteurs pour l’Éthiopie ou encore la crĂ©ation des Restos du cĹ“ur. En 2015, France Gall donne le nom de cette chanson Ă sa comĂ©die musicale, hommage Ă Michel Berger.

– Ella, Elle l’a (1987)

Ecrite par Michel Berger, c’est un hommage Ă la grande chanteuse de jazz Ella Fitzgerald. Extraite de l’album « Babacar », elle restera, avec son refrain inoubliable, l’un des plus gros succès de France Gall.

– Evidemment (1987)

« On danse encore sur les accords qu’on aimait tant… »: sur le mĂŞme album, cette chanson toute en douceur fut Ă©crite en souvenir de Daniel Balavoine, l’ami du couple mort en janvier 1986.