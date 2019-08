Le Coordonnateur de l’association Cameroon Health Law and Medical Ethics Network (CHELMEN) indique dans quelle mesure les instruments juridiques peuvent aider à humaniser les formations sanitaires.

Comment appréhender l’humanisation des soins sous le prisme juridique?

Je pense que les aspects juridiques sont des aspects clés dans la démarche d’humanisation des soins. Humaniser peut revenir à traiter le demandeur de services médicaux et non médicaux avec dignité c’est-à-dire dans le strict respect de ses droits en tant que personne humaine. On tombe donc dans ce binôme de droits et responsabilités. Et les outils qui vont vous permettre d’adresser les questions de droit et de responsabilités sont des outils juridiques. Il y en a d’autres mais ce sera d’abord des outils juridiques.

Quels sont les mécanismes à mettre en place?

S’il faut humaniser, il faut commencer par reconnaître de façon explicite le droit de chaque Camerounais et de tous les Camerounais à la santé. Puis en conséquence définir le statut de l’usager des services de santé. C’est-à-dire répondre aux questions: qui est l’usager de service de santé? Quels sont ses droits? Quelles sont ses responsabilités? Et bien entendu, quels sont les mécanismes par lesquels il va obtenir le respect de ces droits-là et par lequel on peut lui exiger de tenir ses responsabilités. Et lorsque je parle des responsabilités de l’usager, de l’autre côté de la médaille, j’évoque les droits du soignant, ou celui qui donne du service. Humaniser veut également dire organiser. Il faudrait également revisiter le cadre organique et structurel du système hospitalier. Bref, il faudra institutionnaliser l’approche basée sur les droits humains dans le système de santé.

Humaniser ne signifie pas toutefois, que le demandeur peut tout demander. Il peut demander un certain nombre de choses dans un certain nombre de conditions. Et c’est la responsabilité de celui qui régule le système de définir quels sont ces droits et ces responsabilités à travers les normes.

Récemment, le ministre de la Santé publique a sanctionné plusieurs personnels pour manquement à l’éthique. Quelles sont les différentes sanctions auxquelles s’expose un médecin qui va à l’encontre de la déontologie?

En cas de manquement avéré aux règles qui gouvernent l’exercice de leur profession, les professionnels de santé peuvent être l’objet de sanctions administratives, disciplinaires, pénales, civiles dépendamment de la nature du manquement. Les sanctions sont prononcées selon le cas par l’autorité administrative responsable, les ordres professionnels concernés, les juridictions compétentes.

Difficile de répondre de façon précise. Enfreindre la ligne est assez générique. Toutefois, il y a plusieurs types de sanctions: sanction disciplinaire, sanction administrative, sanction pénale. Pour ce qui ce qui est des sanctions disciplinaire et administrative, elles impactent plus sur la condition de l’exercice.

Les sanctions pénales par contre peuvent aller jusqu’à la privation de la liberté. Tout dépend de la faute. On peut même avoir des amendes. On peut aussi avoir des sanctions civiles et ce n’est sûrement pas le ministre de la Santé publique (Minsanté) qui va prononcer des sanctions pénales ou civiles. Cela va se faire dans le cadre des juridictions bien particulières. Le Minsanté indépendamment du statut des personnels dont il est question, sont des personnels sous sa responsabilité. D’un point de vue hiérarchique, il peut prendre certaines sanctions administratives indépendamment de la faute commise. Il y a des ordres qui existent dans tous les corps qui peuvent également prendre des sanctions disciplinaires. Dans les professions médicales, on est jugé par ses pairs d‘abord. Les pairs selon l’encadrement et les modalités définies peuvent décider des sanctions et indiquer les motifs.