Hydrocarbures et foot au menu de la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais parvenus jeudi à APA traitent essentiellement de l’exploitation imminente du pétrole et du gaz dans le pays et du futur de l’équipe nationale de football, récemment éliminée au premier tour du Mondial russe.L’AS annonce que « la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues de la concertation nationale sur les hydrocarbures a été au cœur de la réunion du Conseil des ministres » tenue mercredi à Dakar.

Pour sa part, Le Soleil informe que « Macky Sall veut une véritable économie du pétrole et du gaz ».

Pour l’atteinte de cet ambitieux objectif, le quotidien national indique que « les projets relatifs au Code pétrolier (seront finalisés) avant fin septembre. » A ce sujet, « Macky (Sall) presse le gouvernement », souligne Sud Quotidien.

L’avenir des Lions du Sénégal après leur élimination précoce de la Coupe du monde 2018 taraude l’esprit de bon nombre de Sénégalais et la presse n’y est pas insensible. Dans Stades, Patrick Mboma, ancien international camerounais et consultant de la chaîne Canal+, affirme que « le Sénégal était l’équipe africaine la plus forte » du Mondial. Le même journal s’attarde sur le défenseur central des Lions, Salif Sané, qu’il considère comme « le bonus du Mondial ».

Le Soleil scrute l’avenir en sélection de Moussa Sow, Mame Biram Diouf, Khadim Ndiaye et Cheikh Ndoye, avec cette question : « Les trentenaires (vont-ils) vers la sortie ? » Pour sa part, Le Témoin s’interroge sur le sort du technicien national : « Aliou Cissé doit-il continuer l’aventure ? »

Souleymane Boun Daouda Diop, le directeur de la Haute Compétition n’y va pas par quatre chemins et déclare dans WalfQuotidien : « je ne vois pas pourquoi on doit penser (à le) limoger ».

En tout cas, l’intéressé (le sélectionneur national) confie dans les colonnes de L’Observateur qu’il « n’a pas de regrets et a envie de rester (car) l’aventure n’est pas finie. » Dans un entretien accordé à EnQuête, Aliou Cissé, le capitaine des Lions de 2002, dit partager son « rêve de gagner un trophée avec cette génération. »

Le débat sur les Lions s’est aussi invité au palais de la République lors du dernier Conseil des ministres, une occasion saisie par le Chef de l’Etat demander « au ministère des Sports de penser à une stratégie consensuelle pour la gestion des hautes compétitions. »