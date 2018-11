Hydrocarbures, insécurité et handball au menu de la presse congolaise

Le renforcement de la Congolaise de raffinage (Coraf), l’insécurité dans la ville de Brazzaville et le coup d’envoi du championnat d’Afrique des nations de handball féminin, prévu le 2 décembre prochain, sont les sujets les plus en vue dans la presse congolaise parcourue lundi par APA.« Hydrocarbures : extension en vue de la Congolaise de raffinage », annonce le quotidien Les dépêches de Brazzaville , soulignant que l’administrateur général de cette société, Maixent Raoul Ominga, a évoqué, le 23 novembre dernier à Pointe-Noire, « la nécessité d’augmenter la capacité de production de cette compagnie aux fins de lui permettre de mieux couvrir les besoins nationaux en hydrocarbures et mettre fin aux crises de carburants sur le marché ».

Sur l’insécurité actuelle dans la capitale congolaise, l’hebdomadaire Le Choc note « plusieurs crimes crapuleux enregistrés dans le périmètre urbain de Brazzaville ».

Le journal renseigne que, « depuis quelques jours, des assassinats et autres crimes, dont le mode opératoire tranche d’avec les ‘’Bébés noirs » (groupe de jeunes qui tue à armes blanches), sont enregistrés à Brazzaville et même à Pointe-Noire.

« Des personnes mal intentionnées ayant des capacités de nuisance, opèrent désormais dans l’ombre, n’hésitant pas le cas échéant, à ôter la vie de ceux qu’ils croisent sur leur route », souligne Le Choc, qui précise que ce mal tire sa source en partie « de la crise que traverse le pays ».

Pour sa part, Le Patriote rapporte la nouvelle qu’un « commissaire de police a été retrouvé mort au milieu d’une rue, à quelques encablures de son poste de travail, dans la périphérie nord de Brazzaville ».

Sur le Championnat d’Afrique des nations de handball féminin, doté du challenge Edhit Lucie Bongo-Ondimba, du nom de l’ex première Dame du Gabon et fille du président Sassou N’Guesso, Le Patriote annonce son démarrage prévu dimanche prochain à Brazzaville.

« Les dix nations participantes ont été réparties en deux groupes », précise le journal.

Le groupe A est composé de la Tunisie, du Sénégal, du Cameroun, de l’Algérie et de la Côte d’Ivoire. Pour le groupe B, il s’agit de l’Angola, de la RD Congo, du Maroc, de la Guinée et du Congo Brazzaville.

« Les premières nations à cette coupe sont attendues dans la capitale congolaise vers la fin de ce mois de novembre », a conclu Le Patriote.