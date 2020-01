Hymne du CHAN 2020 : Tout savoir sur l’auteur

Alors que Jane Mary Ihims croyait remplir une formalité en participant au concours de l’hymne du Championnat d’Afrique des nations (Chan), son œuvre s’est avérée la meilleure. Découverte d’une des premières stars de la compétition d’avril au Cameroun.

« J’avais même déjà oublié que j’ai participé à ce concours (…) Quand on m’a appelé je n’ai pas cru. C’est quand on m’appelle la troisième fois que je me rends compte que c’est vrai ». C’est l’histoire incroyable de Jane Mary Ihims, auteure de l’hymne du Championnat d’Afrique des nations qui se jouera au mois du 4 au 25 avril au Cameroun.

La jeune originaire du Sud-ouest vit un véritable conte de fée depuis la désignation de son œuvre parmi une cinquantaine. « C’est une chanson donc j’avais déjà oublié la mélodie. Vraiment je l’ai composé sans trop de sérieux. J’ai reçu l’information le 12 décembre qu’il fallait améliorer ma chanson pour la présenter deux jours plus tard lors de la cérémonie de dévoilement de la mascotte et de l’hymne au Palais polyvalent des sports », a-t-elle narrée à une télévision locale.

Jusque-là, l’ancienne élève du lycée de Molyko à Buea ne croyait toujours pas en ses chances de gagner. Dans un trio de concurrents où elle était la moins préparée. « Mes concurrents ont eu 18 jours pour arranger leurs sons et moi juste deux. Les paroles du son étaient courtes et il fallait les rendre plus longues. J’ai remobilisé toute mon équipe, ça n’a pas été facile, mais on a pu », s’en souvient-elle le visage plein de gaieté.

Le 15 janvier 2020, Jane Mary Ihims présente son œuvre dans un hôtel huppé de la place. Devant un parterre de personnalités au rang desquels le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad, le ministre camerounais en charge des Sports Narcisse Mouelle Kombi et l’ancien capitaine des Lions indomptables Samuel Eto’o. Une émotion particulière pour elle, vedette du Chan avant son coup d’envoi.

« J’ai choisi le titre ‘’Nous sommes tous champions’’ parce que tous les camerounais sont des champions », esquisse Jane Mary Ihims, stylisticienne de formation.

Elle prépare en ce moment le clip de sa chanson. ’Nous sommes tous champions’’ figure dores et déjà dans presque toutes les plateformes de téléchargement de musiques. La CAF l’a également posté sur son compte twitter.