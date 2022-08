Alors qu’elle était en soins intensifs, l’homme avec qui elle partageait sa vie, a décidé d’aller voir ailleurs, question pour lui de refaire sa vie mais, avec l’argent de sa première copine.

La scène se déroule en Ecosse. Lynda Grant est entre la vie et la mort. Pour cause, elle souffre d’une tumeur au cerveau. Les pronostics vitaux ne sont pas très optimistes. Mais l’espoir demeure. Toutefois, cela n’est pas de l’avis de son compagnon, le dénommé William Dunn. Voici deux ans que sa petite amie est souffrante et passe désormais la majeure partie de son temps à l’hôpital. Son engagement envers elle est loin d’être aussi fort qu’au début de leur relation. Cependant, la dame, est toujours aussi amoureuse et place en son petit ami une confiance absolue au point de lui donner accès à son compte bancaire. Chose assez compréhensive compte tenu de son état de santé et de la nécessité constante de défalquer de l’argent pour solder les factures en pharmacie comme à l’hôpital.

C’est ainsi qu’il va profiter de l’occasion pour non seulement payer les factures médicales, mais aussi pour se remplir les poches. Pire encore, William décide d’entamer une nouvelle relation. Il ira plus loin et demandera sa nouvelle copine en mariage, puis l’épousera alors que Lynda est encore sur le lit d’hôpital.

Sauf qu’à sa grande surprise, la maladie n’a pas eu raison de sa dulcinée. Elle finit par se rétablir. A sa sortie de l’hôpital, elle se rend compte que c’est près de 120.000 € (75 millions de FCFA) qui ont été débité de son compte par William. Ce dernier pour sa défense, dira qu’il l’a fait pour des investissements dont Lynda avait donné accord. Mais cette dernière indique n’avoir jamais entendu parler d’un quelconque investissement et explique que cela n’est pas dans ses habitudes d’investir dans d’autres activités; elle se contente du revenu qui provient de son emploi.