Il protÃ¨ge une enfant perdue dans le bush australien: Max le chien honorÃ© par la police

Un chien sourd et en partie aveugle qui a protégé et secouru une fillette de 3 ans perdue dans le bush australien a reçu samedi les honneurs de la police.

Max, un Blue Heeler de 17 ans, est restĂ© au cĂ´tĂ© de la petite Aurora tout au long d’une nuit pluvieuse, avant de conduire famille et secouristes vers l’enfant, disparue depuis vendredi et recherchĂ©e par voie aĂ©rienne et terrestre dans une rĂ©gion rurale du Queensland (nord-est).

« Leisa (la grand-mère de l’enfant, ndlr) a entendu la voix d’Aurora, puis elle a trouvĂ© Max qui l’a conduite auprès d’elle », a racontĂ© Kelly Benston, le compagnon de Leisa. Il a ajoutĂ© que l’animal Ă©tait sourd et partiellement aveugle.

Les policiers ont immĂ©diatement fait du hĂ©ros Ă quatre pattes l’un des leurs. « Quel bon garçon, Max! » a Ă©crit sur son compte Facebook la police du Queensland. « Tu es maintenant un chien policier honoraire! », a-t-elle ajoutĂ© en postant une photo de l’animal.

Au grand soulagement de sa famille, la fillette, retrouvĂ©e Ă environ deux kilomètres de sa maison après une disparition d’une quinzaine d’heures, ne soufre que d’Ă©gratignures.

« Les environs de la maison sont assez escarpĂ©s et il n’est pas facile d’y marcher », a expliquĂ© le coordinateur des secours, Ian Phipps, Ă la Australian Broadcasting Corporation. L’enfant « a fait un bon bout de chemin, et son chien lui a manifestĂ© sa loyautĂ© ».