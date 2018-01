Il y a 50 ans, Dubcek inventait « le socialisme à visage humain »

Il y a 50 ans, le 5 janvier 1968, Alexander Dubcek, un apparatchik pas comme les autres, fait naĂ®tre Ă Prague un rĂŞve aussi beau qu’Ă©phĂ©mère d’un « socialisme Ă visage humain », rapidement Ă©crasĂ© sans pitiĂ© par les chars soviĂ©tiques.

DotĂ© d’un sourire charmeur bien diffĂ©rent des visages renfrognĂ©s de ses camarades, ce Slovaque de 46 ans remplace Ă la tĂŞte du parti communiste de TchĂ©coslovaquie (KSC) le dogmatique Antonin Novotny, très impopulaire dans les milieux intellectuels Ă Prague et parmi les Slovaques qui rĂ©clament plus d’autonomie au sein de cet Etat binational.

Ce qui semble ĂŞtre dans un premier temps une querelle banale entre factions communistes lève un vent de rĂ©formes timides mais inĂ©dites dans ce pays du bloc de l’Est dominĂ© par Moscou, et dont la frontière occidentale avec l’Autriche et la RFA fait partie du « rideau de fer ».

« Dubcek est certes le symbole de ce qu’on appelle le ++ mais son rĂ´le historique est plus compliqué », avertit l’historien Oldrich Tuma.

« Il sortait, allait Ă la piscine publique et se joignait aux gens simples pour assister aux matches de football et de hockey sur glace. Mais avait-il une vision politique claire? Il Ă©tait communiste, avant tout, et n’a jamais voulu sortir de ce cadre », constate-t-il.

« Je l’ai toujours considĂ©rĂ© comme un homme honnĂŞte et de caractère. Mais aussi quelqu’un d’indĂ©cis, plutĂ´t un symbole qu’un protagoniste des Ă©vĂ©nements », affirme de son cĂ´tĂ© la sociologue Jirina Siklova.

– Colère du Kremlin –

ConfrontĂ©e Ă un fort mĂ©contentement de la population fatiguĂ©e par les pĂ©nuries constantes, la direction remaniĂ©e du KSC avec Dubcek Ă sa tĂŞte procède d’abord Ă une refonte Ă©conomique prudente, ce qui fait dĂ©jĂ hausser les sourcils Ă Moscou.

La colère des maĂ®tres du Kremlin monte rapidement: Prague lève la censure ce qui entraĂ®ne immĂ©diatement une libĂ©ralisation sans prĂ©cĂ©dent de la presse et des activitĂ©s culturelles. L’apparition d’organisations non communistes telles que le « K 231 » d’anciens prisonniers politiques et le « Club des sans-partis engagĂ©s » (KAN), germes de partis d’opposition, ne se fait pas attendre.

« Soudain dĂ©bâillonnĂ©s, les mĂ©dias ont commencĂ© Ă poser des questions et ouvrir des sujets totalement impensables encore quelque mois plus tĂ´t. Ceci suscitait d’Ă©normes espoirs au sein de toute la sociĂ©tĂ©, espoirs qui dĂ©passaient largement les objectifs initiaux de Dubcek », analyse M. Tuma selon qui le nouveau chef du KSC s’est petit Ă petit retrouvĂ© « à la traĂ®ne » des Ă©vĂ©nements.

Entre le marteau d’aspirations dĂ©mocratiques sans cesse croissantes des Tchèques et Slovaques et l’enclume de l’hostilitĂ© ouverte du chef du PC soviĂ©tique LĂ©onid Brejnev soucieux de conserver le contrĂ´le de son vassal, Dubcek espère qu’un congrès extraordinaire du KSC prĂ©vu en septembre renforce sa position.

EncouragĂ© par les dirigeants dogmatiques de l’ex-RDA Walter Ulbricht et de la Pologne Wladyslaw Gomulka, inquiets d’entendre le mot d’ordre « La Pologne attend son Dubcek », Brejnev opte finalement pour l’intervention militaire.

– « La plus grande tragĂ©die de ma vie » –

L’occupation de la TchĂ©coslovaquie, le 21 aoĂ»t 1968, par les unitĂ©s soviĂ©tiques et celles de quatre autres pays du pacte de Varsovie (Bulgarie, Hongrie, Pologne, RDA) fait une centaine de morts rien que pendant ses premiers jours.

« Ils ont fait ça Ă moi, Ă moi qui ai consacrĂ© toute ma vie Ă la coopĂ©ration avec l’Union soviĂ©tique. C’est la plus grande tragĂ©die de ma vie », dĂ©plore Dubcek avant d’ĂŞtre arrĂŞtĂ©, dĂ©portĂ© Ă Moscou et contraint de signer un protocole humiliant sur la « normalisation de la situation ».

« Le matin du 21 aoĂ»t 1968, je suis arrivĂ©e Ă la gare de Zbecno (50 km Ă l’ouest de Prague). Il y avait plein de monde, les gens criaient +les Russes nous occupent+ et Ă©taient très surpris et Ă©tonnĂ©s », se souvient Jaroslava Sindlerova, alors Ă©tudiante Ă l’Ă©cole supĂ©rieure d’Ă©conomie Ă Prague.

« Et je leur disais: +Pourquoi cela vous Ă©tonne? Tout s’acheminait vers ça+. Dubcek Ă©tait naĂŻf. Moi, j’avais vingt ans et j’ai compris. Et lui non », martèle-t-elle.

Dubcek se voit finalement Ă©vincĂ© en avril 1969 et rĂ©duit au silence. La nation se rĂ©signe, malgrĂ© le sacrifice de l’Ă©tudiant Jan Palach, qui s’immole par le feu dans l’espoir de rĂ©veiller les consciences. La dĂ©mocratie ne reviendra Ă Prague qu’avec la « RĂ©volution de velours » de 1989.

ExpulsĂ© du PC et envoyĂ© pendant quinze ans Ă l’administration des forĂŞts, Dubcek connaĂ®t alors un bref retour sur la scène politique et prĂ©side le parlement tchĂ©coslovaque. Il meurt le 7 novembre 1992, Ă 70 ans, des suites d’un accident de la route.