Ilham Aliev, un homme Ã  poigne, digne hÃ©ritier de son pÃ¨re

Au pouvoir depuis 15 ans, le prĂ©sident azerbaĂŻdjanais Ilham Aliev, 56 ans, qui devrait sauf surprise se succĂ©der Ă lui-mĂŞme Ă l’occasion de la prĂ©sidentielle de mercredi, est accusĂ© par ses dĂ©tracteurs de vouloir crĂ©er une dynastie politique.

Fils et successeur du prĂ©sident Heydar Aliev – un ancien officier du KGB et dirigeant communiste qui avait gouvernĂ© le pays presque sans interruption de 1969 Ă 2003 – l’homme fort de Bakou a fait modifier la Constitution pour renforcer la mainmise de sa famille sur le pays.

Il a notamment ouvert la voie Ă une possible transmission du pouvoir Ă son fils Heydar, 19 ans, et a Ă©galement nommĂ© première vice-prĂ©sidente sa femme Mehriban Alieva – une ophtalmologue cĂ©lèbre pour sa beautĂ©, et que l’on voit sans cesse Ă la tĂ©lĂ©vision.

Issue de la puissante famille Pashayev, réputée pour contrôler son propre empire financier, Mehriban Alieva, députée depuis 2005, est parfois vue comme un recours possible pour un jour succéder à son propre mari.

Les partisans du prĂ©sident avancent que lui et son père ont su faire de cette petite ancienne rĂ©publique soviĂ©tique du Caucase un producteur florissant d’hydrocarbures, devenu un fournisseur d’Ă©nergie de l’Europe.

Mais les critiques soulignent que père et fils ont écrasé toute opposition et usé de leur pouvoir pour amasser une fortune qui se chiffrerait en milliards de dollars.

NĂ© le 24 dĂ©cembre 1961, Ilham Aliev parle couramment l’anglais, le français et le russe. DiplĂ´mĂ© du prestigieux Institut des relations internationales de Moscou, il a mĂŞme enseignĂ© dans cet Ă©tablissement (1985-1990).

– Fortune prĂ©sumĂ©e –

La domination de la famille Aliev sur l’AzerbaĂŻdjan remonte en fait bien avant les annĂ©es 1990.

Baron du pouvoir de l’ère soviĂ©tique, Heydar Aliev avait gravi les Ă©chelons du KGB dont il Ă©tait devenu le chef local avant de devenir le chef du Parti communiste azerbaĂŻdjanais de 1969 Ă 1982, puis d’entrer au Politburo, l’organe dirigeant de l’URSS.

Quand Heydar Aliev, qui avait su manĹ“uvrer pour reprendre les rĂŞnes du pays deux ans après l’indĂ©pendance de 1991, est mort en 2003, les observateurs considĂ©raient que son fils, un jeune homme longiligne Ă la rĂ©putation de flambeur et d’amateur de casinos, Ă©tait mal prĂ©parĂ© Ă la tâche.

Mais avec des milliards de dollars de manne pĂ©trolière, Ilham Aliev a su profiter d’une rapide croissance Ă©conomique et suivi une ligne pragmatique entre le grand voisin russe et les Occidentaux tandis que dans le mĂŞme temps, il rĂ©primait sĂ©vèrement toute opposition.

« Son objectif semble ĂŞtre un environnement politique dans lequel la dynastie Aliev ne connaĂ®t aucune concurrence », observait un câble diplomatique occidental rĂ©vĂ©lĂ© par le site Wikileaks.

La fortune de la famille Aliev est une question difficile Ă aborder ouvertement en AzerbaĂŻdjan.

Des enquĂŞtes ont trouvĂ© la trace de sociĂ©tĂ©s offshore. Selon la journaliste d’investigation Khadija IsmaĂŻlova, les Aliev contrĂ´lent un pan important du secteur bancaire azerbaĂŻdjanais, de la construction et des tĂ©lĂ©coms.

« Pendant des dĂ©cennies, les Aliev se sont appropriĂ© les richesses nationales de l’AzerbaĂŻdjan et ils ont amassĂ© une fortune secrète immense », affirme Ă l’AFP Mme IsmaĂŻlova, qui a passĂ© 17 mois en prison entre 2014 et 2016 pour des accusations qu’elle dĂ©nonce comme visant Ă la faire taire.

En 2010, le Washington Post a rapportĂ© l’existence d’une luxueuse propriĂ©tĂ© estimĂ©e Ă 60 millions d’euros Ă DubaĂŻ au nom du fils du prĂ©sident, HeĂŻdar –qui Ă©tait un Ă©colier Ă l’Ă©poque–, et de ses filles Arzou et LeĂŻla. Ilham Aliev a toujours dĂ©menti toutes les accusations de corruption et de violation des droits de l’Homme le visant.