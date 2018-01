« Ils nous ont dit de nous coucher et ont tiré »: des rescapés de Casamance racontent

Couché sur un brancard, Ayib Ly se remet de ses blessures au pied et au dos dans un hôpital de Ziguinchor, chef-lieu de la Casamance, dans le sud du Sénégal. Il fait partie des rescapés de la tuerie qui a fait 13 morts et une demi-douzaine de blessés samedi dans une forêt des environs.

« Ils nous ont fait coucher Ă plat ventre et ont commencĂ© Ă tirer », a racontĂ© dimanche Ă l’AFP cet homme de 45 ans, mariĂ© Ă deux femmes et père de deux enfants.

« Trois tirs m’ont atteint au pied et au dos », dit-il Ă voix basse, torse nu et bandage Ă la tĂŞte.

« Nous étions partis chercher du bois de chauffe. Ils étaient une vingtaine, nous ont fait descendre de nos vélos, nous ont fait asseoir par terre puis enlever nos chaussures. Ca a duré de 07H00 (GMT et locales) à 13H00 », ajoute t-il.

Amadou Diallo, un autre rescapĂ©, affirme « avoir Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© vers 08H00 » dans la mĂŞme zone, oĂą les hommes armĂ©s « dĂ©tenaient dĂ©jĂ quatre personnes. J’en suis la cinquième. Vingt-et-une personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es et conduites plus loin dans la forĂŞt ».

Il est blessé à la tête et à la hanche.

« Ils m’ont d’abord pris mon tĂ©lĂ©phone portable et nous ont demandĂ© de les suivre dans la forĂŞt. Lors de la fusillade, quelqu’un qui Ă©tait près de moi n’a pas Ă©tĂ© atteint par les balles. Nous nous sommes enfuis ensemble pour rejoindre la route », ajoute cet homme de 37 ans, commerçant, mariĂ© et père de quatre enfants.

– BlessĂ©s ‘achevĂ©s’ –

« Des personnes blessĂ©es cherchant Ă s’enfuir ont Ă©tĂ© achevĂ©es » par les assaillants, poursuit-il. « D’autres ont Ă©tĂ© sauvĂ©es par les sapeurs pompiers, alertĂ©s et venus pour les secours, poursuit-il.

« Je connais cinq personnes parmi les (13 morts). Je suis souvent allé dans la brousse. La recherche de bois de chauffe est mon gagne-pain. Je le fais à vélo et chaque chargement me rapporte entre 4.500 francs CFA et 5.000 francs CFA (entre 7 et 8 euros) », poursuit ce jeune homme, qui habite un quartier de Ziguinchor.

De son cĂ´tĂ©, Ibrahima DafĂ©, autre rescapĂ©, affirme avoir reçu « deux balles dans le dos ». « J’Ă©tais le premier Ă avoir Ă©tĂ© capturĂ©, vers 06H00 », dit-il.

Les assaillants étaient « en uniforme militaire, étaient (munis) de (chaussures militaires de type) rangers ou en plastique » et parlaient en langue locale, a-t-il remarqué.

– ‘GĂ©missements’ –

Sur un autre brancard Ă l’entrĂ©e d’une salle de l’hĂ´pital de Ziguinchor, un autre homme Ă©galement nommĂ© Amadou Diallo, bandages au cou et Ă la main gauche et au cou, est couchĂ©. Il gĂ©mit et se retourne sans cesse.

En visite aux blessĂ©s, le dĂ©putĂ©-maire de Ziguinchor, Abdoulaye BaldĂ©, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP que les six blessĂ©s, sur sept lors de la fusillade, seraient acheminĂ©s dans un hĂ´pital de Dakar pour y recevoir de meilleurs soins.

Selon le gouvernement sĂ©nĂ©galais, l’attaque a « occasionnĂ© la mort de treize jeunes hommes, dont dix par balle, deux par arme blanche et un brĂ»lé ».

Le ministre de l’IntĂ©rieur, Aly Ngouille Ndiaye, a promis une traque « rude et sans rĂ©pit » pour arrĂŞter les responsables du massacre, survenu dans une rĂ©gion en proie Ă une rĂ©bellion depuis 35 ans mais qui avait connu une accalmie depuis plusieurs annĂ©es.