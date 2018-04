Immigration: 230 milliards de dollars d’apport des migrants dans l’Ã©conomie mondiale par an, (OIM)

La contribution des migrants dans l’économie mondiale s’élève à 230 milliards de dollars par an, a annoncé Marina Schramm, chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Côte-d’Ivoire, lors d’un panel, mercredi, à la 11è édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 11).Mme Schramm débattait avec trois autres panélistes de la question de ‘’la jeunesse et l’immigration clandestine », le thème central du FEMUA 11.

Selon elle, l’immigration a son côté ‘’positif ». Car, a-t-elle expliqué, ‘’250 millions de migrants enregistrés dans le monde entier, en majorité, vivent dans la légalité et mènent leur vie comme tout le monde dans les pays d’accueil ».

‘’Les migrants apportent, par an, dans l’économie mondiale 230 milliards de dollars. Ce qui est beaucoup plus que l’aide au développement », a indiqué Marina Schramm selon qui ‘’l’OIM veille sur la protection et la réinsertion des migrants » en Côte d’Ivoire.

Cependant, elle a fait remarquer aux nombreux jeunes présents que ‘’les passeurs qui font miroiter l’eldorado de l’autre côté, sont des criminels. Ils font croire aux candidats à l’immigration clandestine qu’ils peuvent gagner dix fois sans leur expliquer les dangers qu’ils leur font courir ».

Pour Salif Traoré dit A’Salfo, Commissaire général du FEMUA,  en choisissant le thème de ‘’la jeunesse et l’immigration clandestine », il s’agit pour la Fondation Magic System de sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à l’immigration clandestine et irrégulière.

‘’Si vous rêvez de la France, allez de manière régulière. Si vous rêvez de voir la France, travaillez et prenez vos congés pour aller visiter ces pays dont vous rêvez. Pour cela, croyez d’abord en ce que vous faites. Ce n’est pas pour rien que j’ai fait venir le Premier ministre. A travers cette édition, je souhaite que le gouvernement prenne à bras le corps ce phénomène pour que nous trouvions ensemble des solutions », a dit A’Salfo.