Immigration clandestine: Â« Les jeunes doivent rester en Afrique, le continent de l’avenir Â» (Tiken Jah)

L’artiste ivoirien de reggae, Tiken Jah Fakoly, appelle les jeunes à « rester en Afrique parce que c’est le continent de l’avenir », les exhortant Ă ne pas s’engager dans la voie de l’immigration clandestine, dans un entretien avec la presse, mardi soir, en marge d’un spectacle de M’BouillĂ© KoitĂ© Ă Abidjan, dans le cadre de la 11è Ă©dition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua).« Les jeunes doivent rester en Afrique parce que c’est le continent de l’avenir. Si tous les jeunes Africains partent de l’Afrique, on ne sait pas qui va venir changer les choses », a dit Tiken Jah Fakoly après un spectacle de l’artiste malien M’BouillĂ© KoitĂ© Ă l’Institut français d’Abidjan.

Selon lui, seules les gĂ©nĂ©rations actuelles peuvent « changer » le phĂ©nomène de « la corruption, de la malgouvernance » ainsi que les problèmes de dĂ©mocratie, et le « devoir » des jeunes c’est d’y rester pour «affronter toutes ces difficultĂ©s et tout faire pour faciliter la tâche aux gĂ©nĂ©rations qui viendront».

« Nos ancĂŞtres nous ont facilitĂ© la tâche en combattant l’esclavage et nos parents en combattant la colonisation. Qu’est-ce que nous faisons aujourd’hui pour que nos enfants et petits enfants aient la tâche facile. Et je pense que c’est en restant en Afrique qu’on va gagner ce combat », a-t-il ajoutĂ©.

En plus d’ĂŞtre une tribune de promotion des rythmes musicaux urbains, le Femua, initiĂ© par le groupe Magic System, se positionne comme une plateforme de sensibilisation sur les grandes problĂ©matiques qui touchent le continent africain et un creuset de solidaritĂ© et de partage.

L’immigration clandestine est une problĂ©matique d’actualitĂ© qui sera traitĂ©e avec des experts et soutenue par des tĂ©moignages. L’Ă©quipe d’A’Salfo s’Ă©vertuera Ă proposer des solutions aux dirigeants pour dissuader les jeunes africains Ă cĂ´toyer la mort en s’adonnant Ă l’immigration clandestine.

Le thème retenu pour cette 11ème Ă©dition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua), qui se dĂ©roule du 17 au 22 avril 2018 Ă Abidjan et Ă Korhogo, dans le nord ivoirien, a pour thème « Jeunesse et immigration clandestine ».