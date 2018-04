Immigration clandestine: une confÃ©rence internationale annoncÃ©e Ã  Dakar, en juillet

La capitale sĂ©nĂ©galaise, Dakar, abritera, Ă la mi-juillet, une confĂ©rence internationale sur les « enjeux et solutions » de l’immigration clandestine, a confiĂ© Ă APA, mercredi Ă Abidjan, Mamadou Fall, professeur en droit des transports et des affaires, prĂ©sident du collectif des cadres de la diaspora sĂ©nĂ©galaise, initiateur de la rencontre.Selon Mamadou Fall, prĂ©sent Ă Abidjan, dans le cadre de la 11è Ă©dition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 11), cette confĂ©rence parrainĂ©e par Salif TraorĂ© dit A’Salfo, lead vocal du mythique groupe musical ivoirien Magic System et commissaire gĂ©nĂ©ral du FEMUA, regroupera « des sommitĂ©s africaines et internationales pour rĂ©flĂ©chir sur ce phĂ©nomène ».

« L’immigration a toujours existĂ© et existera toujours. Donc, il faut s’asseoir autour d’une table pour trouver des solutions afin d’assainir ce flĂ©au », estime M. Fall. Pour lui, « l’immigration circulaire » peut constituer une des nombreuses solutions.

« L’immigration circulaire est un système pour permettre aux jeunes du monde entier d’ĂŞtre formĂ©s et de profiter de tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est connaissance (…). Elle permet aux jeunes africains d’aller se former Ă l’Ă©tranger ou les EuropĂ©ens d’ĂŞtre formĂ©s en Afrique et de retourner servir leur pays respectif. Ce qui permettra Ă tous les jeunes d’ĂŞtre rĂ©guliers et d’Ă©viter l’immigration clandestine », explique-t-il.

Pour Mamadou Fall, il faut, Ă©galement, « promouvoir » l’accès Ă l’auto-entreprenariat des jeunes. « L’Afrique ne se dĂ©veloppera jamais sans ses fils. C’est pourquoi, le credo de la Diaspora sĂ©nĂ©galaise est le retour au bercail pour participer Ă l’Ă©mergence du pays et du continent », conclut-il.