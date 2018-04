Immigration et asile: le « modÃ¨le allemand », qu’est-ce que c’est?

Il faut « que le modèle français se rapproche du modèle allemand »: en matière d’immigration et d’asile, Emmanuel Macron a clairement dĂ©fini l’objectif pour le projet de loi dĂ©battu Ă partir de lundi Ă l’AssemblĂ©e, malgrĂ© de nettes diffĂ©rences des deux cĂ´tĂ©s du Rhin.

Vue de France, l’Allemagne est le pays qui, au nom du « Wir schaffen das » (« Nous y arriverons »), a accueilli un million de rĂ©fugiĂ©s en 2015. Mais Petra Bendel, professeur Ă l’universitĂ© d’Erlangen, se dit « un peu Ă©tonnĂ©e que l’Allemagne soit encore vue comme un pays modèle », car aujourd’hui Paris et Berlin « sont similaires dans leur tendance au durcissement ». Un tour de vis qui, cĂ´tĂ© allemand, avait mĂŞme prĂ©cĂ©dĂ© les dĂ©boires Ă©lectoraux d’Angela Merkel.

– ASILE

L’Allemagne a enregistrĂ© l’an dernier 186.000 demandes d’asile (-34%), contre 100.000 en France (+37%, avec une prĂ©dominance d’Albanais). Un demandeur a 36% de chances d’obtenir une protection en France, contre 53% outre-Rhin, oĂą la forte proportion de Syriens tire les taux vers le haut.

L’une des grandes diffĂ©rences tient Ă philosophie du système. Enregistrement, instruction et intĂ©gration sont gĂ©rĂ©s par une seule agence en Allemagne (le BAMF, dĂ©pendant de l’IntĂ©rieur), tandis qu’en France divers acteurs entrent en jeu: prĂ©fectures, Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et demandeurs d’asile (Ofpra), jaloux de son indĂ©pendance, Office français d’immigration et d’intĂ©gration (Ofii)…

En Allemagne la demande est instruite en sept mois en moyenne (une semaine pour les pays « sĂ»rs »), contre 11 mois en France. Un dĂ©lai de recours existe: 15 jours en Allemagne, un mois en France (que le projet de loi veut ramener Ă 15 jours).

– ACCUEIL

Alors que la France se dĂ©bat avec des campements insalubres, « personne n’est Ă la rue » en Allemagne grâce Ă un système dĂ©centralisĂ©, soulignait Mme Bendel, lors d’un rĂ©cent colloque organisĂ© Ă Paris par l’association France terre d’asile.

Länder (rĂ©gions) et communes ont une obligation de logement et organisent l’accueil. Cela se fait dans des structures variĂ©es, parfois de grande taille, et gĂ©rĂ©es par des organismes privĂ©s ou Ă vocation sociale qui facturent des sommes parfois astronomiques aux autoritĂ©s. En France, l’Etat pilote et rĂ©partit les demandeurs, privilĂ©giant le logement Ă©clatĂ©, confiĂ© Ă des associations gestionnaires. Mais seul un demandeur sur deux est logĂ©.

Autre diffĂ©rence: en Allemagne, l’hĂ©bergement est liĂ© Ă la procĂ©dure administrative, et après un passage en « centre de premier accueil » chacun est orientĂ© en fonction de ses chances d’obtenir l’asile. Les demandeurs sont tenus de rester six mois dans le district oĂą ils ont Ă©tĂ© orientĂ©s.

La France tente de se rapprocher de ce modèle, avec des « Centres d’examen des situations administratives » et une dose de rĂ©partition rĂ©gionale.

Enfin, l’Allemagne se caractĂ©rise par une « forte implication de la sociĂ©tĂ© civile » (ONG, Églises, syndicats…) alors que prĂ©vaut souvent en France « plutĂ´t une logique de confrontation », estime Jens Althoff, directeur de la fondation Heinrich Böll.

A noter qu’en Allemagne, un accord de coalition CDU/CSU-SPD prĂ©voit la mise en place de vastes structures qui pourraient s’inspirer du modèle bavarois existant notamment Ă Bamberg: un important centre, très critiquĂ© par les associations pour son isolement et des violences supposĂ©es, y dispose de 1.300 places d’accueil.

– RETOURS

La France a expulsĂ© 15.000 personnes en 2017, contre 27.000 pour l’Allemagne.

Paris recourt aussi davantage Ă la rĂ©tention: 24.000 placements en mĂ©tropole contre 1.200 en Allemagne, qui privilĂ©gie des mesures alternatives (confiscation du passeport par exemple). L’enfermement peut lĂ©galement durer jusqu’Ă 18 mois outre-Rhin – un maximum thĂ©orique, la durĂ©e moyenne dĂ©passant rarement trois semaines. Le gouvernement français veut, lui, doubler de 45 Ă 90 jours la durĂ©e maximale.

CĂ´tĂ© retours aidĂ©s, l’Allemagne mène une politique active avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec 29.000 retours l’an dernier, contre 7.000 depuis la France.

INTEGRATION

« L’Allemagne a une vraie politique d’intĂ©gration, qui n’en est qu’Ă ses balbutiements en France », estime Pierre Henry, de France terre d’asile. Ainsi, Paris ne prĂ©voit que 240 heures d’apprentissage de langue maximum, contre 600 en Allemagne.

De mĂŞme, les demandeurs d’asile ont le droit de travailler trois mois après le dĂ©pĂ´t de leur dossier outre-Rhin. En France il faut attendre neuf mois.