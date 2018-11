Immigration, la question féminine et culture au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets notamment le démantèlement d’un réseau criminel immigration illégale, les violences subies par les femmes, et la désignation de Marrakech en tant que capitale africaine de la Culture.+Le Matin+ rapporte que le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, au démantèlement, vendredi soir, d’un réseau criminel s’activant dans le domaine de l’organisation de l’émigration illégale.

Dans un communiqué, cité par la publication, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les investigations ont permis d’arrêter l’un des organisateurs et un intermédiaire dans les opérations de l’émigration illégale, ainsi que huit candidats à l’émigration irrégulière, dont six mineurs, ajoutant que les opérations de fouille ont abouti à la saisie d’un véhicule tout terrain, de 30 gilets de sauvetage, d’une pompe pour gonfler les embarcations pneumatiques, ainsi que d’une importante somme d’argent en devise nationale.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire et déterminer toutes les ramifications et les liens de ce réseau criminel tant au Maroc qu’à l’étranger, précise la même source.

+L’Economiste+ s’intéresse à la violence à l’égard des femmes. Le journal fait savoir que pPrès de la moitié des violences subies par les femmes, soit 47,14 %, est de nature psychologique, révèle le rapport sur « les violences en 2017 » présenté lors d’une conférence à Rabat.

Le rapport publié conjointement par le réseau « femmes solidaires » et le réseau LDDF-Injad sous la coordination de la Fédération de la ligue des droits des Femmes et cité par le quotidien, indique que les atteintes psychologiques restent la forme la plus répandue de violence subie par les femmes accueillies par les centres d’accueil de femmes violentées, avec 4.978 actes.

Citée par la publication, la présidente de réseau Injad contre la violence basée sur le genre, Latifa Bouchoua, a fait observer que la violence économique et sociale vient en deuxième position, après celle psychologique, avec 2.621 actes déclarés auprès du réseau, soit un pourcentage de 24,82%.

+Les Ecos+ rapporte que la ville de Marrakech a été désignée Capitale africaine de la culture 2020, une vitrine de l’Afrique urbaine d’aujourd’hui, valorisant la diversité des expressions culturelles africaines, a annoncé, vendredi à Marrakech, le maire de la ville ocre, Mohamed Larbi Belcaid.

L’annonce a été faite lors d’une session organisée dans le cadre du Sommet Africités 2018, par le secrétaire général de Cités et gouvernement locaux unis d’Afrique (CGLU), Jean-Pierre Elong Mbassi, a indiqué Mohamed Larbi Belcaid qui s’exprimait lors d’une rencontre sur la planification urbaine.

En 2020, Marrakech, ville millénaire inscrite doublement au patrimoine universel, d’abord à travers sa médina depuis 1985, puis mais par la place Jamaa Lafna en tant que patrimoine immatériel en 2001, portera les couleurs de la culture africaine, s’est-il félicité.

Destination touristique mondialement connue, Marrakech dispose d’une importante infrastructure hôtelière, touristique, événementielle, sportive et culturelle très dense comme en témoigne le tissu des musées, des centres d’art traditionnels et contemporains.