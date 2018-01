Impôt ivoirien: Institution d’une patente sur les taxis-motos à deux et trois roues

Une patente annuelle forfaitaire a Ă©tĂ© instituĂ©e sur les taxis-motos Ă deux et Ă trois roues en CĂŽte d’Ivoire, selon l’annexe fiscale 2018, en vigueur depuis quelques jours. »Le tarif est fixĂ© Ă 20.000 F Cfa par an pour les motos-taxis Ă deux roues et 25.000 F Cfa pour les motos-taxis Ă trois roues, avec une majoration de 1.500 F Cfa par attelage « , prĂ©cise l’annexe fiscale 2018 en son article 33.

Ces moyens de transport de personnes ou de marchandises, qui connaissent une expansion ces derniĂšres annĂ©es en CĂŽte d’Ivoire, n’Ă©taient pas pris en compte par le dispositif relatif Ă la contribution des patentes. Â

Pour l’Etat ivoirien, il s’agit de « corriger » une « inĂ©galité », car les vĂ©hicules de transport Ă quatre roues s’acquittent d’une contribution annuelle de 120.480 F Cfa, alors que les engins Ă deux ou trois roues ne sont pas soumis Ă la patente et « livrent une concurrence dans le secteur des transports ».

Cette contribution forfaitaire annuelle de la patente est Ă la charge des exploitants de ‘’motos-taxis » ou encore ‘’taxis-motos » utilisĂ©s pour le transport de personnes ou de marchandises, ajoute le texte. Les recettes attendues de cette mesure fiscale sont Ă©valuĂ©es Ă 53 millions de F Cfa. Â