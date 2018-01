Impôt: obligation aux établissements secondaires ivoiriens de déclarer leurs états financiers sous peine d’une amende de 1 million Fcfa

Le dispositif fiscal ivoirien pour l’annĂ©e 2018 fait obligation aux exploitants d’Ă©tablissements secondaires de dĂ©clarer leurs Ă©tats financiers de synthèse, une situation faisant ressortir les achats et les ventes, sous peine d’une amende de 1 million de F Cfa.Selon l’amĂ©nagement des obligations fiscales des entreprises exploitant des Ă©tablissements secondaires, ces structures doivent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es auprès du service des impĂ´ts du lieu de situation du siège ou de l’Ă©tablissement principal. Â

« En ce qui concerne les entreprises qui exploitent des Ă©tablissements secondaires, elles doivent avant toute ouverture d’un Ă©tablissement secondaire, procĂ©der Ă la dĂ©claration de la crĂ©ation de celui-ci auprès du service du lieu de situation du siège social ou de l’Ă©tablissement principal », mentionne le texte.

Cette dĂ©claration est Ă produire au moyen d’un imprimĂ© administratif conçu Ă cet effet, souligne le dispositif fiscal, qui note que « le dĂ©faut de dĂ©claration sera puni d’une amende de 100.000 F Cfa ».

Les Ă©tablissements secondaires devront produire dans le mĂŞme temps leurs Ă©tats financiers de synthèse, une situation faisant ressortir les achats et les ventes effectuĂ©es Ă chaque Ă©tablissement secondaire et d’une façon gĂ©nĂ©rale.

Ces agrĂ©gats comptables et Ă©conomiques devraient permettre Ă l’administration fiscale de connaĂ®tre le niveau d’activitĂ© et de rentabilitĂ© de chaque Ă©tablissement secondaire. La non-production de cet Ă©tat est passible d’une amende de 1.000.000 F Cfa.

Dans le but d’Ă©largir le champ gĂ©ographique de leurs activitĂ©s, nombres d’entreprises crĂ©ent des Ă©tablissements secondaires dans diverses localitĂ©s du pays, ce qui cause Ă l’administration fiscale d’importantes difficultĂ©s de suivi et de contrĂ´le de leurs activitĂ©s.