Inauguration à Bangui d’immeubles construits par l’UE

Le Président de la République, Faustin-Archange Touadéra a inauguré, lundi à Bangui, des immeubles du Trésor public et de la Mairie de Bangui construits sur le 10ème Fonds Européen pour le Développement(FED) à hauteur de 2 milliards FCFA.Les deux immeubles bâtis sont destinés l’un, à l’Agence Comptable du Trésor(ACCT) et l’autre, aux services techniques de la Mairie de Bangui. Ils sont construits dans le cadre du projet d’Appui au Programme de réforme globale des finances publiques (PRGF), dont l’objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement de la République centrafricaine, grâce à une amélioration de la gouvernance économique et financière, l’un des piliers du Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix(RCPCA) financé par les partenaires au développement à plus de deux mille milliards de FCFA.

Ce financement a été obtenu à la table ronde de partenaires au développement de la RCA en novembre 2016.

« Ces bâtiments vont permettre aux deux institutions de travailler dans de meilleures conditions afin de rendre un meilleur service aux citoyens, de contribuer au développement du pays et au renforcement de l’autorité de l’Etat », a indiqué Samuela Isopie, Cheffe de la délégation de l’Union Européenne en RCA à l’inauguration de ces infrastructures.