Inauguration de la base logistique de la Force africaine à Douala

La base logistique continentale de la Force africaine en attente (FAA) a Ă©tĂ© inaugurĂ©e vendredi Ă Douala par le Premier ministre PhilĂ©mon Yang, reprĂ©sentant personnel du chef de l’Etat camerounais Paul Biya, a constatĂ© APA sur place dans la mĂ©tropole Ă©conomique du Cameroun.Mis Ă la disposition de l’Union Africaine (UA) par les autoritĂ©s camerounaises pour le dĂ©ploiement de la FAA, l’instrument est constituĂ© de structures situĂ©es Ă proximitĂ© de la Base aĂ©rienne de Douala (BASA) reposant sur dix hectares pris sur le domaine militaire national.

Trente-deux bureaux administratifs, une salle de rĂ©union, un bâtiment d’escadron, un groupement de moyen opĂ©rationnel et bien d’autres Ă©quipements et matĂ©riels militaires constituent les installations de cette base logistique.

Pour le Premier ministre camerounais Philémon Yang, « cette infrastructure devra soutenir les militaires africains en attente de déploiement rapide, dans une zone précise, en temps de crise ».

Des installations « dotĂ©es d’une technologie avancĂ©e » devraient permettre Ă l’Union Africaine d’ĂŞtre moins dĂ©pendante de l’ONU (Organisation des nations unies) et des autres organisations internationales dans ses opĂ©rations humanitaires et de maintiens de paix.

C’est en 2015 que le gouvernement camerounais et l’Union africaine ont signĂ© un MĂ©morandum d’entente (MOU) et dont le cahier de charges pour la partie camerounaise consistait en la rĂ©alisation d’un certain nombre de travaux, entre autres, la mise Ă la disposition du projet des facilitĂ©s foncières et domaniales

PlacĂ©e sous la direction du Conseil Paix et SĂ©curitĂ© de l’Union africaine, la FAA a pour mission d’assurer le maintien de la paix sur le continent.

Selon des sources proches de l’Etat-major de la FAA, cette force devra ĂŞtre capable de mobiliser environ 30 000 personnes des cinq rĂ©gions du continent.