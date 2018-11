Inauguration d’un centre commercial de 18 milliards FCFA à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, en charge du Budget et du portefeuille de l’Etat, a procédé jeudi à l’inauguration d’un centre commercial de 18 milliards FCFA à Yopougon, le plus grand de cette commune, située dans l’Ouest d’Abidjan.Ce centre commercial dénommé « Cosmos » est bâti sur trois hectares. Il est la première surface commerciale au standard international à Yopougon, la plus grande municipalité d’Abidjan, représentant un poids démographique d’environ 21%.

M. Gon Coulibaly a adressé ses félicitations à HC Capital properties, structure gérant ce projet, et le choix judicieux porté sur la commune de Yopougon, ce qui « témoigne de la confiance que placent les investisseurs nationaux et internationaux en la Côte d’Ivoire ».

«L’objectif du gouvernement est de mettre en place une véritable industrie de commerce adossée à des chaînes de distribution nationales et internationales », a dit M. Gon Coulibaly, qui a noté avec satisfaction la création de 2500 emplois directs et indirects générés par cette surface.

Ce centre commercial, construit en l’espace de deux ans, vient compléter une palette de supermarchés à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il permettra en outre de développer un tissu commercial dense par la transformation des produits locaux.

Marqué par de grandes enseignes internationales et locales telles que Carrefour, Burger King ou le Magestic, Cosmos Yopougon comprend un supermarché, une aire de jeux, un centre médical, des ascenseurs et des escalators.