Inauguration d’un laboratoire vétérinaire à Conakry

Le Premier ministre, Kassory Fofana a inauguré, mercredi, le Laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry, en présence de plusieurs membres du gouvernement.« La rénovation du Laboratoire Central de Diagnostic de Conakry s’inscrit dans le cadre d’un programme de modernisation de l’élevage guinéen, initié par le Président de la République Alpha Condé, dans le but d’améliorer la production et la productivité du bétail pour fournir ainsi plus de viande, plus de lait et plus d’œufs aux populations guinéennes, et cela dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire », a expliqué le Pm Kassory Fofana.

Selon lui, le programme d’amélioration de la production et de la productivité du bétail ne peut valablement réussir que « si nous disposons de services vétérinaires performants, capables de répondre aux sollicitations de plus en plus croissantes des filières de production animales ».

« C’est pourquoi, les allocations budgétaires en faveur du ministère de l’Elevage sont substantiellement améliorées pour permettre non seulement de renforcer les capacités des services techniques, mais aussi, mettre en œuvre les grands programmes de développement des filières de productions animales », a déclaré M. Fofana.

Cofinancé par la Banque mondiale, la caisse française de coopération économique d’alors et la banque arabe pour le développement économique en Afrique, ce laboratoire va contribuer au diagnostic des maladies qui affectent les animaux et celles transmissibles aux hommes.