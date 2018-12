Inauguration d’un nouveau port de pêche artisanale en Mauritanie

Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz a inauguré, lundi, le nouveau port de pêche artisanale dans le pays.Ce port dénommé « Port de Tanit » se trouve à 60 kilomètres au nord-ouest de Nouakchott et permettra de délocaliser une partie de la pêche artisanale de la zone sud, concentrée essentiellement sur le littoral de Nouakchott.

Il dispose d’une capacité permettant l’accostage de 400 pirogues de petite et moyenne taille.

La nouvelle infrastructure a mobilisé un financement de 28 milliards d’Ouguiyas MRO (76,7 millions de dollars US) entièrement supporté par le budget de l’Etat mauritanien.

Ses installations comprennent des quais pour chargement et déchargement et des chambres de froid et de stockage, en plus d’un marché de poisson établi sur une superficie de 1740 m2.

Le Port de Tanit dispose aussi d’une citée pour l’hébergement des pêcheurs artisanaux, avec des réseaux d’eau et d’assainissement et une centrale de production d’électricité d’une capacité de 3.000 kilowatts.

Il est en outre doté d’une station pour le dessalement des eaux de mer d’une capacité de 1.000 m3.

La pêche artisanale en Mauritanie implique plus de 6.600 pirogues et offre environ 46.600 emplois directs représentant plus que 85% des effectifs du secteur de la pêche dans sa globalité.

Elle offre, en plus de cela, plus que 250.000 emplois indirects dans les métiers en amont et en aval de la filière du poisson et donne lieu à une production embarquée d’environ 300.000 tonnes par an, soit 37,5% de la production totale du pays en poissons.