Inauguration d’une Maison des Droits de l’homme en Côte d’Ivoire

La Commission nationale des Droits de l’homme a inauguré, lundi soir à Abidjan, son nouveau siège conformément aux exigences internationales, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Situé dans le quartier chic de Cocody (Est d’Abidjan), le nouveau local, flambant neuf est composé entre autres de 31 bureaux, d’une salle de documentation et d’un amphithéâtre.

« Dans la mise en œuvre de notre mandat de promotion et de protection, il nous est apparu nécessaire de créer les conditions idéales de la proximité avec les populations et de l’accessibilité à nos services », a justifié, la Présidente de la Commission nationale de droits de l’Homme (CNDHCI), Namizata Sangaré. Selon, elle, «la Maison des Droits de l’homme vise à rapprocher les populations à la CNDHCI».

Poursuivant, Mme Sangaré a expliqué que la décision de se doter de ce siège « répond à souci de se conformer aux exigences internationales faites aux institutions nationales des droits de l’homme et d’asseoir sa crédibilité tant au plan national qu’international. La Commission a entrepris de mener une réforme approfondie de son cadre institutionnel, structurel et budgétaire ».

« En deux ans, nous avons donné une plus grande visibilité à la Commission, crée une proximité accrue auprès des populations et mis en place une université », s’est par ailleurs félicitée Namizata Sangaré.

La Secrétaire d’Etat auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et des Droits de l’homme, Aimé Zébéyoux , a quant à elle , indiqué que « ces actions illustrent de la volonté du Président de la République et du gouvernement de créer les conditions favorables à la protection et l’exercice des Droits humains ».

A cette occasion, la Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) à travers son projet « Loujna Tounkanajé » ou la protection des migrants a remporté le prix des Droits de l’homme 2018, à la suite d’une décision d’un jury président par le Pr Francis Wodié.

Cette inauguration s’est déroulée dans la ferveur de la célébration du 70é anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH).