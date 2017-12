Inauguration par Alassane Outtara du Pont de BettiÃ© d’un coÃ»t de 8 milliards FCFA

Le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, a procĂ©dĂ© vendredi, Ă l’inauguration du pont de BettiĂ© dans l’Est du pays, un ouvrage qui a coĂ»tĂ© environ 8 milliards de FCFA.« Le rĂ©seau routier de notre pays Ă©tait sinistrĂ© et connaĂ®t depuis 2011,  un regain de vitalitĂ©. Et je peux vous donner l’assurance que ce rythme sera maintenu et mĂŞme amplifié», a promis Ă cette occasion M. Ouattara, indiquant que « notre objectif est de faire en sorte qu’aucune rĂ©gion de notre pays,  ni aucun secteur,  ne soit en marge du dĂ©veloppement».Â

Le pont de BettiĂ©, a poursuivi le prĂ©sident ivoirien, va « soulager les souffrances des populations. Il contribuera Ă©galement Ă faire des rĂ©gions de l’indeniĂ©-Djuablin et de la MĂ©, des vĂ©ritables pĂ´les de croissance».

Se félicitant des performances économiques enregistrées ces dernières années par son pays, M. Ouattara a assuré de ce que « partout où les régions sont enclavées,  vous pouvez me faire confiance pour les désenclaver».

« La route YakassĂ© Attobrou-AdzopĂ© qui Ă©tait Ă©galement une promesse de campagne, sera achevĂ©e au cours du premier semestre de l’annĂ©e 2018. J’ai pris bonne note de vos attentes lĂ©gitimes. Nous allons rĂ©aliser ces dolĂ©ances », a par ailleurs,  promis le numĂ©ro un ivoirien relativement aux dolĂ©ances des populations de ladite localitĂ© dont la construction des collèges de proximitĂ©,  l’Ă©lectrification, etc.

 « Je voudrais inviter tous nos concitoyens Ă Ĺ“uvrer au maintien du renforcement de la paix. Car sans paix,  il ne peut y avoir de dĂ©veloppement », a-t-il invitĂ© tout en affirmant qu’au «cours de l’annĂ©e 2018, je suis confiant que nous allons pouvoir travailler dans une ambiance de paix». Avant lui, le ministre ivoirien des infrastructures Ă©conomiques, AmĂ©dĂ©e Koffi Kouakou, a saluĂ© le leadership de M. Ouattara tant en Afrique que dans le monde.

 « Ce pont est une manifestation de votre gĂ©nie. Vous qui, en si peu de temps, avez su transformer l’image de notre pays », a soutenu M. Kouakou. Il a par ailleurs,  fait savoir que le nouvel ouvrage « permettra de dĂ©senclaver dĂ©finitivement la rĂ©gion de Bettié».Â

Dans le mĂŞme registre que le ministre,  le prĂ©sident du conseil rĂ©gional de l’IndeniĂ©-Djuablin,  Pascal Abinan Kouakou,  qui Ă©tait le porte-parole des populations de BettiĂ©,  a exprimĂ© la gratitude des siens au couple prĂ©sidentiel ivoirien pour leurs actions en faveur du dĂ©veloppement de leur rĂ©gion.

 « Depuis votre arrivĂ©e Ă la tĂŞte de la CĂ´te d’Ivoire, le pays se porte mieux», a dit M. Abinan Ă l’endroit du chef de l’État Ă©grenant plusieurs actions de dĂ©veloppement initiĂ©es par celui-ci.

«Si Alassane n’existait pas, il aurait fallu le crĂ©er de toute pièce », a soutenu,  pour terminer,  le porte-voix des populations de la rĂ©gion de l’IndeniĂ©-Djuablin. C’est le 04 septembre 2014, que le vice-prĂ©sident ivoirien,  Daniel Kablan Duncan alors premier ministre,  a lancĂ© les travaux de construction du pont de BettiĂ© avant le dĂ©marrage effectif des travaux de construction le 1er mars 2016.Â

L’ouvrage construit sur  le fleuve ComoĂ©, a une longueur de 189 mètres, une hauteur de 19 mètres,  une largeur totale de 10 mètres,  une chaussĂ©e de 7,5 mètres avec des trottoirs de 1,25 mètres. L’ouvrage a Ă©tĂ©  construit  grâce Ă l’agence française de dĂ©veloppement (AFD) qui l’a entièrement financĂ© sur le Contrat de dĂ©sendettement et de dĂ©veloppement ( C2D) d’un montant d’environ 8 milliards de FCFA.